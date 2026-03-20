PACMA exige la inclusión urgente de perros de caza en la Ley de Bienestar Animal con una concentración ante el Congreso

Despliegue de cartel frente al Congreso. - PACMA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha exigido este viernes la inclusión urgente de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal a través de una concentración frente al Congreso de los Diputados junto al partido animalista alemán y organizaciones internacionales de protección animal, con los que además han registrado de manera formar una carta abierta sobre el tema dirigida a consulados españoles en Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte, Suiza, Austria, Argentina y México.

Según ha señalado la formación, el documento transmite las "preocupaciones" de los firmantes sobre la situación jurídica de los perros utilizados en actividades cinegéticas en España e indica que su exclusión de la Ley de Bienestar Animal "genera una desigualdad injustificada y un importante déficit de protección".

En este sentido, señala que la excepción que se hace con estos animales "vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley y entra en conflicto con normativa europea que reconoce a los animales como seres sintientes sin distinción por su uso". En especial, destaca "posibles conflictos" con el Derecho de la Unión Europea, el Código Penal, el Código Civil y el Convenio Europeo de protección de animales de compañía.

Al margen de ello, recoge ejemplos documentados de abandono de galgos y podencos tras la temporada de caza, la existencia de instalaciones de cría sin control suficiente, deficiencias en la atención veterinaria y condiciones de transporte inadecuadas, así como situaciones de perros mantenidos permanentemente atados sin protección frente a las inclemencias meteorológicas.

Según advierten las entidades firmantes, estas circunstancias "quedan en muchos casos fuera del alcance de la normativa administrativa vigente, limitando la capacidad sancionadora y de intervención de las autoridades".

En total, el texto está suscrito por el eurodiputado del partido animalista alemán, Sebastian Everding, junto a Tina Hartmann (Windhund-Netzwerk e.V.), Rafael Agudo (Mastines en la calle), María Teresa Rodríguez (Plataforma NAC), Verena Wiegand (Münchner Galgomarsch) y Julia Reinhardt (Kölner Galgo-Marsch), además de contar con el respaldo de numerosos colectivos y ciudadanos a nivel internacional.