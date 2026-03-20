PACMA exige la inclusión urgente de perros de caza en la Ley de Bienestar Animal con una concentración ante el Congreso

Despliegue de cartel frente al Congreso.
Despliegue de cartel frente al Congreso. - PACMA
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 15:12
Seguir en

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha exigido este viernes la inclusión urgente de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal a través de una concentración frente al Congreso de los Diputados junto al partido animalista alemán y organizaciones internacionales de protección animal, con los que además han registrado de manera formar una carta abierta sobre el tema dirigida a consulados españoles en Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte, Suiza, Austria, Argentina y México.

Según ha señalado la formación, el documento transmite las "preocupaciones" de los firmantes sobre la situación jurídica de los perros utilizados en actividades cinegéticas en España e indica que su exclusión de la Ley de Bienestar Animal "genera una desigualdad injustificada y un importante déficit de protección".

En este sentido, señala que la excepción que se hace con estos animales "vulnera principios constitucionales como la igualdad ante la ley y entra en conflicto con normativa europea que reconoce a los animales como seres sintientes sin distinción por su uso". En especial, destaca "posibles conflictos" con el Derecho de la Unión Europea, el Código Penal, el Código Civil y el Convenio Europeo de protección de animales de compañía.

Al margen de ello, recoge ejemplos documentados de abandono de galgos y podencos tras la temporada de caza, la existencia de instalaciones de cría sin control suficiente, deficiencias en la atención veterinaria y condiciones de transporte inadecuadas, así como situaciones de perros mantenidos permanentemente atados sin protección frente a las inclemencias meteorológicas.

Según advierten las entidades firmantes, estas circunstancias "quedan en muchos casos fuera del alcance de la normativa administrativa vigente, limitando la capacidad sancionadora y de intervención de las autoridades".

En total, el texto está suscrito por el eurodiputado del partido animalista alemán, Sebastian Everding, junto a Tina Hartmann (Windhund-Netzwerk e.V.), Rafael Agudo (Mastines en la calle), María Teresa Rodríguez (Plataforma NAC), Verena Wiegand (Münchner Galgomarsch) y Julia Reinhardt (Kölner Galgo-Marsch), además de contar con el respaldo de numerosos colectivos y ciudadanos a nivel internacional.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado