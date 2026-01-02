PACMA pide una normativa estatal contra la pirotecnia "ruidosa" que afecta a los animales tras una Nochevieja "caótica"

PACMA reclama una normativa estatal contra la pirotecnia ruidosa que afecta a animales tras una Nochevieja "caótica". - STOCK / PACMA

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha reclamado una legislación estatal para prevenir los daños provocados cada año por la pirotecnia "ruidosa", que tiene consecuencias "graves y contrastadas" sobre los animales e "impacto negativo" en personas con especial sensibilidad al ruido. Según han criticado, la situación con los petardos en barrios y ciudades en determinadas fechas es "caótica".

En concreto, los animalistas han denunciado que la "pirotecnia ruidosa" causa episodios de pánico, desorientación, huidas, accidentes e incluso la muerte a animales tanto domésticos como salvajes. Además, han puesto el foco sobre el efecto de estos artefactos en personas con trastornos del espectro autista, personas mayores, menores y ciudadanos con determinadas patologías físicas o psicológicas.

Por ello, han pedido una normativa que obligue a sustituir esta pirotecnia por otra silenciosa o por formativos "no invasivos". En este sentido, han instado a las administraciones "a actuar con responsabilidad" y a alinearse con una sociedad "cada vez más concienciada con el bienestar animal y la inclusión social".

"El descontento social es cada vez más visible y notorio, como se ha podido comprobar en las numerosas quejas, denuncias y testimonios compartidos en redes sociales en los últimos días", han recalcado.