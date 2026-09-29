PACMA pide que el nuevo decreto de vivienda permita alquilar sin renunciar a convivir con animales

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha pedido este martes al Gobierno que incorpore al nuevo decreto de vivienda medidas que garanticen a los inquilibos la posibilidad de convivir con sus animales. En concreto, ha planteado impedir las cláusulas que los excluyen de manera generalizada y establecer reglas de convivencia y responsabilidad por los daños efectivos.

En vez de eso, ha propuesto reconocer en los arrendamientos de vivienda habitual el derecho a convivir con animales de compañía, sin perjuicio de las obligaciones ordinarias de cuidado, respeto a la comunidad y reparación de los daños que puedan causarse. A su vez, ha pedido que las políticas públicas de vivienda y los alojamientos de emergencia contemplen a las familias con animales para evitar separaciones.

"Buscar piso con un perro o un gato añade una barrera a quienes ya afrontan precios elevados y una oferta muy escasa, por no decir prácticamente inexistente", ha denunciado la formación.

En este sentido, ha recordado que Fotocasa constató en un estudio de 2023 que sólo el 4% de los anuncios de alquiler de su portal indicaban expresamente que admitían animales, aunque el 58% de los propietarios consultados se declaraba dispuesto a aceptarlos.

Además, ha apuntado a que el último estudio 'Él nunca lo haría' de Fundación Affinity ha constatado que el recuento de adopciones en 2025 --42,9% de perros y 41,9% de gatos-- fue inferior al del año anterior y que la entidad sitúa los cambios de domicilio o traslados entre los motivos conocidos de abandono, con un 11,9 % de los casos.

"Estos datos no permiten calcular qué parte del descenso de las adopciones se explica por las restricciones del alquiler, pero, a juicio de PACMA, la incertidumbre sobre la vivienda puede disuadir a personas que querrían adoptar y agravar las dificultades de quienes ya conviven con un animal", ha recalcado el partido.