'El País' celebra su 50 aniversario este 2026 con actividades en España y América, y los lectores como protagonistas

'El País' celebrará su 50 aniversario a lo largo de 2026 con un programa de actividades en España y en América que tendrán como protagonistas a los lectores del diario del Grupo Prisa, que salió a la calle por primera vez el 4 de mayo de 1976.

"En 'El País', los lectores son la vara de medir. Y en esta conmemoración queremos celebrar juntos lo andado, pero también lo que nos queda por andar", ha explicado el director del periódico, Jan Martínez Ahrens.

Durante todo el año, según ha indicado, la cabecera va a tener presente en sus páginas la celebración de su primer medio siglo de vida, en el que "ha acompañado e iluminado algunos de los cambios sociales más relevantes no solo de España, sino también de América".

"De aquel periódico de papel en blanco y negro a la vertiginosa multiplicidad de soportes y canales que lo conforman hoy han pasado muchas cosas, pero nuestra identidad se ha mantenido intacta: la pulsión por hacer un periodismo honrado, basado en la búsqueda de la verdad y el contraste", ha manifestado el director.

En la actualidad, 'El País' cuenta con siete ediciones diferentes, una de ellas en inglés; está presente en las principales redes sociales, donde suma 27 millones de usuarios; y mantiene cerca de 60 boletines informativos con más de un millón de lectores suscritos.

Además, organiza encuentros con algunos de sus 400 periodistas en todo el mundo y visitas a las redacciones a través de su programa de EL PAÍS+ para suscriptores, que incluye otras ventajas y actividades a las que se suman ahora las de este 50º aniversario.

En relación con los actos conmemorativos, el periódico ha avanzado que este lunes, 19 de enero, el cofundador de Microsoft, empresario y filántropo Bill Gates reflexionará sobre el futuro junto a un grupo de suscriptores.

El acto estará presentado por el director, Jan Martínez Ahrens, y conducido por la responsable de la sección Planeta Futuro, Ana Carbajosa. La Fundación Gates y 'El País' mantienen una colaboración estable desde 2014 para la difusión de información sobre desarrollo sostenible y el impulso de la reducción de las desigualdades.

A partir del 29 de enero, en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias, en Colombia, Martínez Ahrens participará en un diálogo junto al fundador y director del medio nicaragüense Confidencial y actualmente exiliado en Costa Rica, Carlos Chamorro, y la periodista mexicana Denise Maerker.

Moderados por la periodista de Caracol Radio Diana Calderón, reflexionarán sobre los desafíos del periodismo frente a la hostilidad del poder. Asimismo, habrá otra mesa en la que el exdirector de 'El País' y comisario del 50º aniversario, Javier Moreno, hablará con los escritores Leila Guerriero, Leonardo Padura y Juan Gabriel Vásquez.

En Madrid, los días 1, 2 y 3 de mayo, tendrán lugar tres jornadas abiertas a los lectores y a toda la ciudadanía. Además, el espacio Matadero Madrid acogerá debates con figuras de la cultura y el pensamiento contemporáneo, así como encuentros con periodistas y colaboradores históricos, conciertos y otras actividades lúdicas para toda la familia.

Según el periódico, los actos en Matadero Madrid rendirán un homenaje especial a los lectores, "protagonistas de un vínculo histórico con el diario". Además, algunas Cartas al director serán leídas y teatralizadas por reconocidas figuras de la escena.

También podrá verse una exposición comisariada por Marisa Flórez, fotógrafa y exeditora gráfica de 'El País', que evocará "el papel fundamental del fotoperiodismo a lo largo de estos 50 años". La muestra viajará por distintas ciudades españolas.

Después del verano, el 50º aniversario continuará su celebración en el Festival de las Ideas de Villa de Leyva (Colombia), con una programación cultural y de pensamiento; y, a finales de año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de México, sede de su principal redacción americana, será el escenario del cierre de este programa de actividades.