El Papa advierte que la antropología del género "es peligrosísima" por anular "las diferencias" y la humanidad

Archivo - February 8, 2023 - POPE FRANCIS during his wednesday General audience at the Vatican - ÂEvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 754820906, License: Rights-managed, Restrictions:

Archivo - February 8, 2023 - POPE FRANCIS during his wednesday General audience at the Vatican - ÂEvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 754820906, License: Rights-managed, Restrictions: - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha advertido este domingo que la antropología del género es "peligrosísima" porque "anula las diferencias" y eso también acaba con "la rico de la humanidad", tanto personal como cultural y social.

"Hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es ya una antropología del género, que es peligrosísima porque anula las diferencias, y eso anula la humanidad, lo rico de la humanidad, tipo personal, como cultural y social, las diferencias y las tensiones entre las diferencias", ha señalado el Papa en una entrevista en el diario 'La Nación de Argentina'.

Francisco también ha considerado que la "ideología de género, en este momento, es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas" porque va "más allá de lo sexual". Así, ha explicado que diluye "las diferencias, y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad". "Es crecer a través de la tensión de las diferencias. La cuestión del género va diluyendo las diferencias y haciendo un mundo igual, todo romo, todo igual. Y eso va contra la vocación humana", ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que, si bien "no hay un plan de paz del Vaticano", sí existe un "servicio de paz" en el que el Vaticano está trabajando para ponerle fin a la invasión rusa en Ucrania.

Con todo, el Papa ha considerado muy poco probable que pueda darse en el futuro un encuentro entre Vladmir Putin y Volodimir Zelensky en el Vaticano, pero ha asegurado que sí es verosímil la realización de una reunión mundial de delegados que podría significar un giro en la guerra que ya entró en su segundo año.

El Papa no ha descartado, por otro lado, que, por sus características, la agresión rusa a Ucrania pueda considerarse un genocidio: "Cuando veo esto, que no solo se matan a los profesionales de la guerra, sino que hay víctimas inocentes, me preocupa mucho. Y ahí, volviendo a su pregunta, no sé si eso es genocidio o no, lo tienen que estudiar, lo tiene que definir bien la gente, pero ciertamente no es una ética de la guerra a la cual estamos acostumbrados".

Así, ha reiterado su intención de que sólo viajará a Kiev si también va a Moscú. "Yo estoy dispuesto a ir a Kiev. Quiero ir a Kiev. Pero con la condición de ir a Moscú. Voy a los dos lugares o a ninguno", ha señalado al considerar que para él un viaje a la capital rusa "no es imposible".

CLERICALISMO EN LA IGLESIA

Por otro lado, el Papa ha considerado que el clericalismo en la Iglesia es "incluso peor los papas corruptos" al tiempo que ha abogado por excomulgar a todos "los mafiosos" porque "tienen dinero manchado de sangre".

"Sueño con una Iglesia sin clericalismo (*) el clericalismo es lo peor que le puede pasar a la Iglesia, incluso peor que en los tiempos de los papas corruptos", ha manifestado Francisco en una entrevista con el periódico digital italiano 'Il fatto quotidiano'.

El pontífice ha asegurado que "la Iglesia no es una empresa, pero tampoco una ONG, y el Papa no es un director general que tiene que llegar a fin de mes a final de año. La Iglesia es del Señor".

Sobre la reforma de la Curia, ha señalado lo que ha hecho en estos diez años es "realizar las peticiones de las congregaciones generales". "El Consejo de Cardenales, que anuncié significativamente exactamente un mes después de mi elección, tenía esta tarea. Un trabajo sinodal que escuchó realmente a toda la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia, no me refiero sólo a nosotros los sacerdotes, que somos el 1%, sino a los laicos, que son el 99% de la Iglesia", ha exclamado el Papa.

Francisco ha dejado claro que la Iglesia no es una "orquesta en la que todos tocan la misma parte, sino que cada uno interpreta su propia partitura y esto es lo que crea la armonía. Debemos luchar por la unidad, que no significa uniformidad".

Y ha agregado: "Somos hermanos. Debemos tener el valor de nuestras ideas, el valor de decírnoslas directamente, pero después debemos reunirnos en torno a la misma mesa". En este sentido ha lamentado lo sufrido por la "corrupción del corazón", no solo la económica. "La corrupción hace que el alma se pudra", ha recalcado. Del mismo modo, ha asegurado que la Iglesia, como en la política y en la sociedad en general, hay que advertir siempre del "grave peligro de la corrupción".

"Es muy difícil que un corrupto dé marcha atrás: un soborno hoy y otro mañana. Por eso se excomulga a los mafiosos: tienen dinero manchado de sangre. Hacen negocios con armas y drogas. Matan a los jóvenes y a la sociedad. Matan el futuro. Debemos ser claros: ¡no hay lugar en la Iglesia para los mafiosos!", ha reclamado.

El pontífice se ha mostrado implacable ante la pederastia en la Iglesia y ha asegurado que si se "detecta en la Iglesia un solo caso de abuso, que ya es una monstruosidad en sí mismo, ese caso será tratado siempre con la máxima seriedad". "Un camino de cambio que, reitera, hay que empezar por escuchar a las víctimas", ha señalado.

Del mismo modo, ha asegurado que "no hay lugar en la Iglesia para quienes se manchan con este pecado abominable contra Dios y contra el hombre" y ha asegurado que la "pederastia es también un crimen que la justicia debe castigar", tras denunciar el encubrimiento o derivas como la pornografía infantil.

El Papa ha señalado que una cosa que le duele mucho es "la globalización de la indiferencia". "La Iglesia debe salir, debe estar en medio de la gente", ha reivindicado el pontífice. "Nadie se salva solo. Lo hemos visto también con la pandemia. ¡No perdáis nunca la esperanza! Aunque os hayan pasado cosas malas, aunque la experiencia que hayáis tenido con algún hombre o mujer de Iglesia no haya sido muy buena, no os dejéis condicionar. El Señor os espera siempre con los brazos abiertos", ha señalado.