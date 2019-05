El Papa advierte que el diablo es como un "león furioso": "Todos podemos caer en la tentación"

Publicado 15/05/2019 13:49:04 CET

ROMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha advertido que el diablo es como un "león furioso" y que "todos" son susceptibles de "caer en la tentación" en la audiencia general de este miércoles en la que ha reflexionado sobre la oración del Padre Nuestro.

"No basta pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, sino que debemos ser liberados de un mal que intenta devorarnos. La oración cristiana es consciente de la realidad que le rodea y pone al centro la súplica a Dios, especialmente en los momentos en el que la amenaza del mal se hace más presente", ha dicho Francisco.

El pontífice ha dejado claro que con la doble súplica dentro del Padre Nuestro 'no nos abandones' y 'líbranos' se evidencia que se trata de "una oración filial" y "no una oración infantil". "No está tan exaltada por la paternidad de Dios como para olvidar que el camino del hombre está lleno de dificultades", ha destacado el pontífice.

Así ha constatado que solo del perdón de Jesús surge "la paz" que -según ha remarcado es "más fuerte que todo mal". "Jesús experimenta todo el dolor del mal. No sólo la muerte, sino la muerte en una cruz. No sólo la soledad, sino también el desprecio. No sólo malicia, sino también crueldad. Esto es lo que es el hombre: un ser lanzado a la vida, que sueña con el amor y la bondad, pero que luego expone continuamente a sí mismo y a sus semejantes al mal, hasta el punto de que podemos ser tentados a la desesperación del hombre", ha puntualizado.

Antes de concluir su catequesis, el Papa ha saludado como es habitual a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica, en modo particular a los sacerdotes participantes en el curso de actualización promovido por el Pontificio Colegio Español de San José. Y les ha dicho: "Los animo a que recen con espíritu renovado la oración que el Señor nos dejó, y a que la enseñen a cuantos los rodean, para que, reconociendo a Dios como Padre, nos conceda la paz, el más preciado don del Resucitado, más fuerte que ningún mal".

Antes de comenzar con la audiencia, el Papa ha transportado en su papamóvil a ocho niños llegados de Libia a través de los corredores humanitarios el 29 de abril pasado.