El Papa advierte de que "el Evangelio no es una ideología" sino "un anuncio de alegría"

ROMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha advertido de que "el Evangelio no es ideología, es un anuncio de alegría", durante su audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro.

"Cuando se hace evangelización --se quiere hacer, pero esto no va bien-- a base de ideologías, eso no es evangelizar, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es una ideología: el Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría. Las ideologías son frías, todas ellas. El Evangelio tiene el calor de la alegría. Las ideologías no saben sonreír, el Evangelio es una sonrisa", ha subrayado el Papa.

Francisco ha recordado el episodio evangélico de los dos discípulos de Emaús "que de alegría no podían creer", y a los discípulos del Cenáculo que "no podían creer por la alegría" al ver a Jesús resucitado, para subrayar que "el encuentro con Jesús siempre trae alegría y si esto no sucede, no es un verdadero encuentro con Jesús".

En este sentido, el Pontífice ha indicado que los primeros que deben ser evangelizados son los discípulos, los cristianos. "En el clima veloz y confuso de hoy, también nosotros, de hecho, podríamos encontrarnos viviendo la fe con un sutil sentido de renuncia, persuadidos que para el Evangelio no haya más escucha y que ya no valga la pena comprometerse para anunciarlo. Podríamos incluso ser tentados por la idea de dejar que los otros vayan por su camino", ha remarcado.

A su juicio, el hombre de hoy, "la civilización de la incredulidad programada y de la secularidad institucionalizada", sobre todo, "la sociedad que deja desiertos los espacios del sentido religioso, necesita de Jesús".