El Papa afirma que "escandaliza" que un niño sea "arrebatado por la enfermedad o la violencia" y apela a la "esperanza"

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha asegurado que "escandaliza" que "un niño" sea "arrebatado por la enfermedad" o por "la violencia" y ha apelado a la "esperanza" cristiana para afrontar estas situaciones. Así lo ha expresado este lunes durante la misa en memoria del Papa Francisco y de los ocho cardenales y 134 arzobispos y obispos fallecidos durante el último año.

"Nos escandaliza que un ser humano, especialmente un niño, un pequeño, un ser frágil, sea arrebatado por la enfermedad o, peor aún, por la violencia humana. Como cristianos, estamos llamados a llevar con Cristo el peso de estas cruces. Pero no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque ni siquiera la muerte más trágica puede impedir que nuestro Señor acoja nuestra alma en sus brazos y transforme nuestro cuerpo mortal, incluso el más desfigurado, a imagen de su cuerpo glorioso", ha explicado en la homilía.

En este sentido, ha destacado que la esperanza cristiana es una esperanza que "no mira al horizonte terrenal, sino más allá, a Dios, a esa altura y profundidad desde donde el Sol salió para iluminar a quienes yacen en tinieblas y en sombra de muerte".

Esta esperanza, según ha puntualizado, el Papa Francisco, por quien ha profesado su "gran afecto", y los cardenales y obispos fallecidos desde octubre de 2024 hasta hoy "la han vivido, testimoniado y enseñado". Por ello, ha mostrado su deseo de que sus almas puedan "brillar como estrellas en el cielo" y que "su aliento espiritual alcance" a los "peregrinos en la tierra, en el silencio de la oración".