Papa.- El avión de León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

1093654.1.260.149.20260606102510 El avión del Papa aterriza en España - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión en el que viaja el Papa León XIV ha aterrizado este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas, unos minutos antes de la hora prevista de llegada. Se trata de un A320 NEO de la compañía Ita Airways.

El Pontífice despegó a las 08.13 horas desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuiminicino, y será recibido por los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al país, donde comenzará una apretada agenda que le llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete días.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, son los ministros que han acudido a la recepción de Robert Prevost en el aeropuerto junto a Sánchez. También se encontraba la embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación, Isabel Celaá.

Igualmente, recibirán a León XIV otras autoridades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.

Asimismo, han recibido al Pontífice en el aeropuerto el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, así como el vicepresidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el nuncio del Papa en España, Piero Pioppo.

RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO, BIENVENIDA EN EL PALACIO REAL

A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tendrá lugar una recepción oficial en el mismo aeropuerto pero, al contrario que cuando Benedicto XVI visitó Madrid, esta vez la ceremonia de bienvenida se celebrará en el Palacio Real.

En aquella ocasión, el 18 de agosto de 2011, con motivo del inicio de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Benedicto XVI fue recibido a pie de escalerilla por el rey Juan Carlos I y el presidente de la Conferencia Episcopal. Estaban también presentes el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, entre otros.

Tras sonar los himnos oficiales del Vaticano y de España, el Papa pronunció su primer discurso y mantuvo un encuentro privado con los Reyes en el Pabellón de Estado. Además, 56 niños de diferentes nacionalidades, vestidos con el uniforme de la Guardia Suiza, le dieron una bienvenida simbólica.

En el Pabellón de Estado del aeropuerto, Robert Prevost, que ha viajado acompañado por 80 periodistas y una veintena de gráficos, saludará también a unos 25 niños de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores.

DELEGACIÓN DE NIÑOS SALUDARÁN A LEÓN XIV

Entre la delegación de niños que saludará al Papa a su llegada a la capital española hay algunos con discapacidad mental y física. Los menores han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano, según han informado a Europa Press los organizadores del viaje a España del Pontífice.