Cientos de fieles aclaman al Papa: "Ha hecho que resurja la fe" y "ha puesto a los políticos en su sitio"

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Cientos de fieles han esperado este lunes al Papa León XIV en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá para presenciar el recorrido que ha realizado por Madrid en el papamóvil, desde la Catedral de la Almudena, donde ha participado en una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, hasta el estadio Santiago Bernabéu donde ha mantenido una reunión con la comunidad diocesana.

"Me ha parecido impresionante su visita, tengo el corazón lleno. Creo que el Papa León XIV ha hecho que resurja la fe en España, su visita nos va a ayudar", ha asegurado en declaraciones a Europa Press Carmen, de 37 años. Para ella, será la tercera vez que vea al Papa en estos días, tras acudir a la Vigilia y a la Santa Misa de este domingo.

Carmen ha señalado que no se ha sorprendido por el éxito que ha tenido el Papa y que esperaba una acogida "multitudinaria". "Lo de estos días ha sido maravilloso", ha indicado. Entre los asistentes predominan la emoción, la expectación y las muestras de cariño hacia el Pontífice, especialmente entre quienes han tenido la oportunidad de verlo por primera vez.

"No se ve al Papa todos los días, estoy muy emocionado. Va a ser mi primera vez que lo vea", ha asegurado Miguel, de 18 años, quien ha destacado además la gran afluencia de personas congregadas para recibirle. "Me ha gustado ver a tanta gente. Al final entiendo que mucha gente quiera verlo y escucharlo. Yo me acercaría al Papa aunque no seas religioso, es una figura importante a nivel mundial", ha añadido.

También Sara, de 39 años, ha reconocido sentirse "con ganas y nerviosa" ante la llegada del Pontífice. "Me hubiese gustado verle en todas las actividades. Ha dado mucha paz, todos le queremos", ha afirmado, antes de definirle como "un hombre muy entrañable y achuchable".

Entre los asistentes también se encontraban Ángela, Sofía, Valeria, Tamara y Roberta, un grupo de jóvenes universitarias de 21 años que estudian en España aunque proceden de otros países. Todas han coincidido en describir la experiencia como única. "Estamos nerviosas y emocionadas, no queremos perder esta oportunidad de verlo", han explicado.

"GANA MÁS EL BIEN QUE EL MAL"

A su juicio, la presencia del Papa demuestra que "gana más el bien que el mal" y han destacado que la religión constituye "un lugar seguro" en un contexto marcado por las malas noticias y las tragedias. "Es una certeza de que hay alguien que te va a escuchar", han subrayado.

Junto a las valoraciones religiosas, algunos asistentes han hecho referencia a los mensajes dirigidos por el Papa a los responsables políticos. El Pontífice ha acudido este lunes al Congreso de los Diputados, donde ha intervenido alrededor de una media hora y ha recibido una ovación de casi siete minutos de aplausos.

Javier, de 65 años, ha realizado un balance "positivo" de la visita y ha destacado especialmente el mensaje de cercanía y humanidad del Pontífice. "Ha puesto en su sitio a los políticos y les ha dicho que dejen de pelearse entre ellos y escuchen a la ciudadanía", ha manifestado.

Asimismo, ha reconocido que no confía en la clase política porque, según ha dicho, "lo demuestran día a día", aunque ha defendido que la intención del Papa "ha sido buena". "Si no llega el mensaje a los políticos, llega a la ciudadanía", ha añadido.

En la misma línea, Carmen ha considerado que los dirigentes públicos "deberían aprender del Papa", aunque ha admitido que ve complicado que sus palabras lleguen a calar entre ellos. También Sara ha expresado su deseo de que los representantes políticos reflexionen tras la visita del Pontífice, si bien ha añadido que "la política es la política".

El Pontífice ha partido desde la Catedral de Santa María la Real de la Almudena tras participar en una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena. Desde allí, ha iniciado el que ha sido el recorrido más largo de toda su visita apostólica a España, atravesando algunas de las principales arterias del centro de Madrid, como la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, la Plaza Cánovas del Castillo y la calle Alcalá, antes de dirigirse al estadio Santiago Bernabéu, donde mantiene un encuentro con la comunidad diocesana y que será su último gran acto público en la capital.

"¡VIVA EL PAPA!"

Uno de los momentos más emotivos se ha vivido en la calle Alfonso XII, donde cientos de seguidores aguardaban su llegada desde aproximadamente las 18.00 horas. Los fieles cuando han visto a León XIV han comenzado a grabar con sus teléfonos móviles en cuanto el papamóvil ha aparecido en torno a las 19.00 horas.

A su paso, León XIV ha sido aplaudido, ovacionado y coreado. "Viva el Papa" o "Te queremos, Papa" han sido algunos de los gritos que se han escuchado durante el recorrido, mientras el Pontífice saludaba a ambos lados de la vía desde el vehículo descubierto.

Como viene siendo habitual estos días durante sus recorridos en el papamóvil, Prevost ha bendecido a varios bebés a los que les ha hecho la señal de la cruz en la frente. Posteriormente, a la altura de la Puerta de Alcalá, pasada la entrada principal del Parque del Retiro, León XIV ha abandonado el papamóvil para continuar el trayecto en un vehículo cubierto en dirección al Santiago Bernabéu, poniendo fin al último desplazamiento público de estas características durante su estancia en la capital.