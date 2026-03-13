El Papa, sobre cristianos con responsabilidad en guerras: "¿Tienen el valor de hacer examen de conciencia y confesarse?"

El Papa recibe a los participantes del 37 Curso del Fuero Interno de la Penitenciaría Apostólica. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha preguntado este viernes si los cristianos con una grave responsabilidad en las guerras tienen el "valor" de hacer "examen de conciencia y confesarse".

"Cabe preguntarse: ¿Los cristianos que tienen una grave responsabilidad en conflictos armados tienen la humildad y el valor de realizar un examen de conciencia serio y confesarse?", ha planteado el Pontífice.

Así lo ha indicado durante la recepción a los 400 participantes del 37 Curso del Fuero Interno de la Penitenciaría Apostólica, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.

En este sentido, el Pontífice ha defendido el Sacramento de la Reconciliación y ha asegurado que esta "dinámica de unidad con Dios, con la Iglesia" y con uno mismo "es un requisito indispensable para la paz entre las personas y los pueblos".

"¡Solo una persona reconciliada es capaz de vivir con humildad y sencillez! Quienes dejan a un lado las armas del orgullo y se dejan renovar continuamente por el perdón de Dios se convierten en agentes de reconciliación en su vida diaria. En ellos se cumplen las palabras atribuidas a San Francisco de Asís: 'Señor, hazme un instrumento de tu paz'", ha subrayado.