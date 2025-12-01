El Papa denuncia en el Líbano a quienes "especulan sin escrúpulos" con la "desesperación de quien no tiene alternativas"

El Papa León XIV en el Santuario de Nuestra Señora del Líbano.
El Papa León XIV ha clamado este lunes contra las personas y organizaciones que "especulan sin escrúpulos" con la "desesperación de quien no tiene alternativas".

Así lo ha indicado en un encuentro con obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas y operadores pastorales, en el Santuario de Nuestra Señora del Líbano (Harissa), en el marco de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, con motivo del 1.700 aniversario del primer Concilio de Nicea.

"Es el único modo para no sentirnos aplastados por la injusticia y la opresión, incluso cuando, como hemos oído, nos traicionan personas y organizaciones que especulan sin escrúpulos con la desesperación de quien no tiene alternativas. Sólo así podremos volver a esperar en el mañana, a pesar de la dureza de un presente difícil de afrontar", ha subrayado el Papa.

En su discurso, en el que ha recordado palabras de sus antecesores, Francisco y Benedicto XVI, León XIV ha subrayado la importancia de la oración, "puente invisible que une los corazones" para seguir trabajando, "incluso cuando alrededor retumba el ruido de las armas y las exigencias propias de la vida cotidiana se convierten en un desafío".

También ha invitado a favorecer la presencia de los jóvenes en las estructuras eclesiales, "apreciando su aportación de novedad y dándoles espacio". "Es necesario, incluso entre los escombros de un mundo con dolorosos fracasos, ofrecerles perspectivas concretas y viables de renacimiento y crecimiento para el futuro", ha agregado.

Así se ha pronunciado el Pontífice tras escuchar cuatro testimonios, el de un párroco del norte del Líbano, en la frontera con Siria; el de una religiosa directora de escuela que ha decidido quedarse bajo las bombas de Baalbeck; el de una filipina comprometida con la pastoral de los migrantes y el de un capellán de prisiones.

En concreto, sobre los migrantes, Prevost ha recordado que el Papa Francisco pidió "no permanecer indiferentes" ante "dramas semejantes". Por ello, León XIV ha invitado a comprometerse para que "nadie tenga que huir de su país debido a conflictos absurdos y despiadados, y para que quien llama a la puerta de las comunidades nunca se sienta rechazado, sino acogido".

