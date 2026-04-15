El Papa destaca que el viaje a Argelia demuestra que todos pueden "vivir en paz" a pesar de las diferentes creencias

El Papa antes de partir desde Argelia a Camerún. - VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha calificado de "bendita" su visita a Argelia, una oportunidad para "seguir tendiendo puentes" y ha destacado que a pesar de las "diferentes creencias y formas de vivir", todos pueden "vivir en paz".

Así se ha pronunciado el Pontífice este miércoles en unas declaraciones a los cerca de 70 periodistas que lo acompañan, durante el vuelo que le llevaba de Argel a Yaundé, en Camerún, la segunda escala de su viaje de diez días a África.

"Una hermosa oportunidad para seguir tendiendo puentes y promoviendo el diálogo", ha destacado de su visita de dos días a Argelia. Asimismo, la ha definido como una "visita bendita".

Además, ha mostrado su agradecimiento a las autoridades argelinas que han hecho posible el viaje, poniendo incluso a su disposición una escolta durante el sobrevuelo del espacio aéreo argelino, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

"Es una muestra de la bondad, la generosidad y el respeto que el pueblo argelino y el Gobierno argelino han querido mostrar a la Santa Sede y a mí personalmente", ha destacado.

También ha expresado también su gratitud a la Iglesia católica en Argelia, "pequeña pero muy significativa" y ha reiterado la actualidad del mensaje de San Agustín: "Buscar la unidad entre todos los pueblos y el respeto mutuo a pesar de las diferencias.

También ha recordado su visita a la Gran Mezquita, que demuestra, a su juicio, que "a pesar de las diferentes creencias, formas de rezar y de vivir", se puede "convivir en paz".

"Promover esta imagen es algo que el mundo necesita hoy, y que podemos seguir ofreciendo junto con nuestro testimonio mientras continuamos este viaje apostólico", ha concluido.

Tras Argelia y Camerún, el Papá también visitará en los próximos días, Angola y Guinea Ecuatorial.