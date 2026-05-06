El Papa dice que la Iglesia tiene la misión de pronunciar palabras "claras" en favor de las víctimas de la guerra

El Papa a su llegada a la audiencia general de este miércoles - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha defendido que la Iglesia tiene la misión de rechazar "todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo", en favor de los pobres, explotados y víctimas de violencia y de la guerra.

"La Iglesia custodia una esperanza que ilumina el camino, y tiene también la misión de pronunciar palabras claras para rechazar todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo, y para tomar posición a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de la violencia y de la guerra y de todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu", ha asegurado en su catequesis de este miércoles en la Plaza de San Pedro.

Según informa Vatican News, en su serie de catequesis dedicada a la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, el Pontífice se ha detenido en el capítulo VII para destacar que la dimensión esencial del camino de la Iglesia en el plano terrenal está siempre orientado hacia la meta final. "Estamos llamados a considerar la dimensión comunitaria y cósmica de la salvación en Cristo, y a dirigir la mirada a ese horizonte final, para medir y evaluar todo desde esa perspectiva", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que los creyentes en Cristo caminan por "esta historia terrena", marcada por la "maduración del bien", pero también por "injusticias y sufrimientos".

De la misma manera, ha indicado que "ninguna de las instituciones eclesiales puede ser absolutizada" y ha agregado que, de hecho, están llamadas "a una conversión constante, a la renovación de las formas y a la reforma de las estructuras, a la continua regeneración de las relaciones, de modo que puedan responder verdaderamente a su misión".

Finalmente, ha expuesto que los cristianos deben comprender que tanto los que hoy están cumpliendo su misión y todos los que ya han concluido su existencia terrenal, "están en un estadio de purificación o de bienaventuranza".