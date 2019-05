El Papa dice que la palabra de Dios es como "dinamita" capaz de derribar muros

Publicado 29/05/2019 11:23:40 CET

ROMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha asegurado que la palabra de Dios es como "dinamita" capaz de derribar muros, encender los corazones o hacer saltar por los aires los esquemas, durante la audiencia general de este miércoles.

"La palabra de Dios es dinámica y eficaz; a través del Espíritu Santo purifica la palabra humana, haciéndola portadora de vida. Es como la dinamita, capaz de encender los corazones, derribar muros y abrir nuevas vías de entendimiento y de fraternidad", ha subrayado subrayó el Pontífice.

Ante cientos de fieles en la plaza de San Pedro, Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, un libro que narra la difusión del evangelio a través de dos protagonistas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo.

El Pontífice ha hablado también sobre la misión cristiana al subrayar que no hay que fabricarse "una misión particular a la medida de cada uno, sino pedir en oración al Padre "que dé la fuerza misionera para llegar a todo el mundo y vivir en comunión con los hermanos". "Pidamos al Señor la paciencia de seguir sus pasos y no fabricarnos una misión particular a nuestra medida. Recemos con perseverancia para pedir la fuerza misionera que nos lleve a todo el mundo y a vivir en comunión con los hermanos", ha instado.