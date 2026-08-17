El Papa expresa "profunda tristeza" ante la "devastación" causada por el terremoto de Indonesia

Archivo - Castel Gandolfo, italy: IPA86628352 - Italy, Castel Gandolfo, Vatican, July 12, 2026 - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha expresado su "profunda tristeza" ante la "devastación" causada por el terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Ritcher que este sábado 15 de agosto sacudió la región de Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia.

Según 'Vatican News', en un telegrama en inglés firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y dirigido al arzobispo de Ende, Paulus Budi Kleden, el Pontífice traslada "su espiritual solidaridad y cercanía a quienes sufren las consecuencias de esta calamidad, en particular a las numerosas personas desplazadas y heridas".

Igualmente, anima a las autoridades eclesiásticas y civiles en su labor de "ayuda humanitaria" y reza "por el personal de emergencias que participa en las operaciones de rescate y recuperación". Por último, encomienda a todos los difuntos a la "amorosa misericordia de Dios omnipotente" e invoca "las divinas bendiciones de consuelo y fortaleza".

El pasado sábado, un primer seísmo de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores, al que siguieron numerosas réplicas a lo largo del día. Pocas horas después, otro seísmo de magnitud 6,9 sacudió la isla de Sumatra.

El balance de víctimas mortales ha aumentado a 68, según las últimas informaciones ofrecidas este lunes por las autoridades del país, que sitúan en unos 13.000 los desplazados.

En este sentido, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres ha informado de que los temblores han dejado en ruinas más de 900 viviendas y han dañado otras casi 450. Al menos 167 edificios públicos, entre ellos colegios, centros de salud e iglesias, han quedado "inutilizables".