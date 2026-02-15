El Papa felicita el Año Nuevo Lunar y pide que sirva "para construir la paz y prosperidad para todos"

Archivo - El Papa León XIV en el balcón de la plaza de San Pedro. - -/IPA via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha felicitado el Año Nuevo Lunar, una de las fechas más importantes en el calendario asiático oriental que se celebra el próximo martes 17 de febrero, y ha instado a que sea "una ocasión para mirar al futuro" y para "construir la paz y prosperidad para todos los pueblos".

Así lo ha expresado tras el tradicional rezo del Ángelus este domingo desde el balcón de la plaza de San Pedro, donde también ha pedido "que esta alegre celebración sirva para reforzar los lazos familiares y de amistad" y que la celebración ofrezca "serenidad a los hogares y a la sociedad".

"Con mis mejores deseos para el nuevo año, expreso a todos mi afecto e invoco sobre cada uno la bendición del Señor", ha añadido el Pontífice.

Por otra parte, el Papa ha enviado su cercanía a la población de Madagascar, donde han fallecido al menos tres personas por el paso de un ciclón y donde alrededor de 6.150 viviendas se han inundado, mas de cien han sufrido daños y unas 800 se encuentran completamente destruidas. "Rezo por las víctimas y sus familiares, así como por todas las personas que han sufrido graves daños", ha afirmado.