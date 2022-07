El Papa Francisco lamenta la muerte del cardenal Hummes, inspirador de su nombre: "Llevo en mi memoria sus palabras"

ROMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha enviado un telegrama de pésame por la muerte del cardenal y arzobispo emérito de la ciudad brasileña de Sao Paulo, Claudio Hummes, inspirador de su nombre. "Llevo siempre vivas en mi memoria las palabras que me dijo don Cláudio, el 13 de marzo de 2013, pidiéndome que no me olvidara de los pobres", ha señalado.

El Pontífice ha alabado también su el "dedicado y celoso servicio a la Iglesia" del purpurado, arzobispo emérito de São Paulo y prefecto emérito de la Congregación para el Clero, que falleció este lunes, 4 de julio, a la edad de 87 años tras una larga enfermedad a consecuencia de un cáncer de pulmón.

En un telegrama hecho público por la Oficina de Prensa del Vaticano, Francisco ha recordado a su "querido hermano" y ha elogiado su compromiso eclesiástico tanto en Brasil como en la Curia Romana, así como con la Iglesia en la Amazonia. De este modo, ha manifestado su "profundo dolor" por la noticia.