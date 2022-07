Fallece el cardenal Claudio Hummes, que inspiró al Papa para elegir el nombre de Francisco

ROMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cardenal y arzobispo emérito de la ciudad brasileña de Sao Paulo, Claudio Hummes, ha fallecido este lunes a los 87 años, como consecuencia de un cáncer de pulmón, según han informado los medios de comunicación del Vaticano. Hummes fue el purpurado que inspiró al Papa el nombre de Francisco, inédito hasta hace diez años, según el propio Pontífice explicó poco después de su elección. Además, el lema de su escudo episcopal 'Omnes vos fratres' (Todos ustedes hermanos) se hace eco de una expresión de San Francisco de Asís, 'Fratelli tutti', que también ha servido como título de la última encíclica del Papa.

Conocido cariñosamente como 'Dom Claudio', la noticia de su fallecimiento fue adelantada por la archidiócesis de Sao Paulo (Brasil) a través de una nota de prensa firmada por el cardenal Odilo Scherer.

Hummes, que también era prefecto emérito de la Congregación para el Clero, nació en la ciudad brasileña Salvador do Sul (Rio Grande do Sul) el 8 de agosto de 1934. Ingresó en la Orden de los Hermanos Menores, fue ordenado sacerdote el 3 de agosto de 1958 y obispo el 25 de mayo de 1975.

Dirigió la diócesis de Santo André y las archidiócesis de Fortaleza y São Paulo. Creado cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001, participó en el cónclave que eligió al Papa Benedicto XVI, quien lo nombró prefecto de la Congregación para el Clero del 2006 al 2011. En 2013, también participó en el Cónclave que eligió al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.

Gran defensor de los pobres, también se acordó de ellos durante las últimas votaciones del cónclave que eligió al arzobispo de Buenos Aires. A su amigo argentino, sentado a su lado, cuando alcanzó el número de votos necesarios para ser elegido, le susurró al oído: "No te olvides de los pobres", según recuerda Vatican News.

El Papa Francisco reveló a los periodistas poco después de su elección cómo aquella petición dio pie a la elección de su nombre. "Tenía a mi lado al arzobispo emérito de São Paulo y también prefecto emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Claudio Hummes: ¡un gran amigo, un gran amigo! Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me consolaba. Y cuando los votos llegaron a los dos tercios, se produjeron los habituales aplausos, porque el Papa había sido elegido. Y me abrazó, me besó y me dijo: '¡No te olvides de los pobres! Y esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres. Entonces, inmediatamente, en relación con los pobres, pensé en Francisco de Asís".

Hummes se alegró de esa elección y deseó al Papa, a través de los micrófonos de Radio Vaticano, "un pontificado prolongado", porque, dijo, "la Iglesia necesita este pontificado, la Iglesia necesita este proyecto que él manifiesta y que ha puesto en marcha".

El cardenal también era un gran defensor de la Amazonia y fue nombrado relator general del Sínodo para la Región Panamazónica en octubre de 2019. En su informe introductorio, propuso a los participantes de la Asamblea centrar su trabajo en los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonia: la inculturación y la interculturalidad, la cuestión de la escasez de presbíteros; el papel de los diáconos y de las mujeres, el cuidado de la Casa Común en el espíritu de la ecología integral.

En los últimos tiempos, especialmente desde 2020, año de su nombramiento como presidente de la recién formada Conferencia Eclesial Amazónica, insistió en la "aplicación" de las indicaciones del Sínodo.