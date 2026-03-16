El Papa habla por teléfono con Mahmoud Abbas y pide pleno respeto al derecho internacional

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente palestino Mahmoud Abbas ha llamado este lunes por teléfono al Papa León XIV para hablar sobre el conflicto en Oriente Próximo y las condiciones de vida del pueblo palestino, y el Pontífice ha pedido pleno respeto al derecho internacional, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', durante la conversación, el Pontífice ha asegurado el compromiso de la Santa Sede "con la paz", ha insistido en que esta debe lograrse "mediante el diálogo político y diplomático" así como con "el pleno respeto del derecho internacional", y ha pedido la protección de la población civil.

El pasado 6 de noviembre, el Papa León XIV recibió a Abbas en el Vaticano coincidiendo con el décimo aniversario del Acuerdo Fundamental entre la Santa Sede y Palestina. Ambos hablaron por primera vez por teléfono en julio de 2025 y la conversación se centró en la guerra de Gaza y la situación en Cisjordania.