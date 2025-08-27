El Papa implora a la comunidad internacional y las partes implicadas que pongan fin al "terror" de la guerra en Gaza

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este miércoles a las partes implicadas en la guerra en Gaza y a la comunidad internacional que "pongan fin" a "tanto terror, destrucción y muerte" y ha implorado la liberación de los rehenes y que se facilite la entrada segura de la ayuda humanitaria.

"Hoy, renuevo un enérgico llamamiento, tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional, para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte han causado", ha exigido el Pontífice, en el marco de la audiencia general, que se ha celebrado en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Además, ha implorado "que se libere a todos los rehenes, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles y la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de poblaciones".

Asimismo, se ha unido al llamamiento a la paz, publicado este martes por los dos Patriarcas de Jerusalén, Teófilo III y el cardenal Pierbattista Pizzaballa. "Me uno a la Declaración Conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxos y Latinos de Jerusalén, quienes ayer pidieron el fin de esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos", ha subrayado.