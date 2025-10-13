El Papa invita a colaborar el próximo domingo con el Domund para "apoyar a los misioneros en todas partes"

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha animado a todos los católicos a rezar y colaborar con la Jornada Mundial de las Misiones (Domund), que se celebra este domingo 19 de octubre, para "apoyar a los misioneros en todas las partes.

"Gracias por todo lo que harán para ayudarme a apoyar a los misioneros en todas partes", afirma el Pontífice en un videomensaje, difundido este lunes por la Santa Sede.

Según explica el Papa Prevost, cuando fue misionero en Perú --como sacerdote y obispo--, conoció de primera mano cómo "la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta Jornada, pueden transformar comunidades enteras". Ahora, como Papa, hace un llamamiento a colaborar con sus Obras Misionales Pontificias (OMP).

En concreto, destaca que gracias a lo recaudado en el Domund se ayuda a "anunciar el Evangelio, a sostener programas pastorales y catequéticos, a construir nuevas iglesias y a atender las necesidades de salud y de educación de nuestros hermanos y hermanas en tierras de misión".

Además, León XIV anima a reflexionar sobre la llamada de todos los bautizados a ser "misioneros de esperanza", tal y como reza el lema de la Jornada de este año, e invita a renovar este domingo el compromiso con "la dulce y alegre tarea de llevar a Jesucristo" hasta "los últimos rincones del mundo".

Según ha informado OMP en España, con las ayudas del Domund se sostiene anualmente el trabajo que los misioneros realizan en 1.131 territorios de misión, Iglesias jóvenes que, tras haber sido fundadas por los misioneros, están en crecimiento y aún no son autosuficientes ni humana ni económicamente.

Para poder asegurar su presencia, el Papa cuenta con la ayuda de los que colaboran con Obras Misionales Pontificias en el Domund. El dinero se reparte de una forma equitativa entre todos ellos para garantizar que reciban una ayuda anual de la Santa Sede, de forma que cada año se colabora con cada uno de estos territorios de misión.