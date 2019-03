El Papa a los jóvenes de 'Youth for Climate: "Los jóvenes no son el futuro; son el ahora"

Publicado 21/03/2019 19:05:21 CET

ROMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha recordado el movimiento 'Youth For Climate' contra el cambio climático que escenificó el pasado viernes 15 de marzo una huelga escolar coordinada a nivel internacional y ha pedido a los jóvenes que no se queden en la mera protesta porque eso "no sirve", al tiempo que ha defendido que "los jóvenes no son el futuro, son el ahora".

"Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora. Expresarse positivamente con creatividad porque la sola protesta no sirve", ha dicho el pontífice durante la inauguración de nuevas sedes del proyecto educativo 'Scholas Occurentes' en Panamá, Portugal y Rumanía.

Así, el Papa que puesto en marcha el proyecto 'Programando por la Paz', que permitirá a miles de jóvenes aprender los rudimentos de la programación informática y ha escuchado el testimonio de varios jóvenes católicos a los que ha dicho "son el ahora de Dios".

"Los jóvenes no son el futuro, hay que corregir esa expresión. Los jóvenes son el ahora, el hoy. Porque si pensamos que los jóvenes son el futuro, hoy qué son los jóvenes: el mientras tanto, un aguanta hasta que llegue tu hora. Pero mientras tanto pierden la fuerza, pierden la ilusión, y son domesticados, mal domesticados", ha comentado desde el Palacio de San Calixto, situado en el barrio romano de Trastevere, y sede principal de Scholas.

Durante el evento que ha sido presentado por la modelo española Nieves Álvarez y que ha contado con la participación del cantante Nacho Cano de Mecano, el pontífice ha señalado que "a veces protestar vale la pena", pero que si se queda solo en eso "no engendras, no das vida".

"Hay que protestar, pero construir. Se van a equivocar una y mil veces, pero mejor equivocare construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Anímense vayan adelante, son el ahora de Dios", ha sentenciado.

Por otro lado, durante su alocución, el Papa ha insistido en que hay que crear un diálogo intergeneracional entre jóvenes y ancianos, algo que ha calificado de "desafío". Así, ha advertido de que la falta de diálogo entre ellos provoca que los jóvenes "pierdan las raíces, el sentido de la historia y el sentido de pertenencia", mientras que los ancianos "se sienten aislados".

"Son los jóvenes los que tienen que ayudar a soñar a los viejos y los viejos los que tienen que ayudar a profetizar bien a los jóvenes. Instauren ese diálogo", ha determinado.

Scholas es una red mundial de institutos de enseñanza, creada a partir de un programa de escuelas vecinales en Buenos Aires cuando Jorge Mario Bergoglio era su arzobispo, que hoy está presente en 190 países e integra a casi 500.000 escuelas en todo el mundo.

La fundación de derecho pontificio, un rango que implica el apoyo de la Santa Sede, vela por la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.