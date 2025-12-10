El Papa León XIV advierte del transhumanismo: "¿Podría la ciencia vencer realmente a la muerte?"

EL Papa saluda a los fieles que han acudido a la Audiencia General. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha advertido de las ideas del "transhumanismo" que propone la "inmortalidad" o la prolongación de la vida a través de la tecnología.

"Muchas visiones antropológicas actuales prometen inmortalidad inmanente y teorizan sobre la prolongación de la vida terrenal mediante la tecnología. Es el escenario del 'transhumanismo', que se abre camino en el horizonte de los retos de nuestro tiempo. ¿Podría la ciencia vencer realmente a la muerte? Pero entonces, ¿podría la misma ciencia garantizarnos que una vida sin muerte es también una vida feliz?", ha planteado León XIV, este miércoles en la Audiencia General.

El Papa ha centrado su discurso en torno al "misterio de la muerte" y el deseo de vida y eternidad. Según ha precisado, en la actualidad, la muerte suele considerarse un "tabú" e incluso "se evita visitar los cementerios".

León XIV ha señalado que el ser humano, a diferencia de los animales, es consciente de que va a morir. "Pero ser consciente de ello no le salva de la muerte, sino que, en cierto sentido, le 'agobia' más que a todas las demás criaturas vivientes. Los animales sufren, sin duda, y se dan cuenta de que la muerte está cerca, pero no saben que la muerte forma parte de su destino. No se preguntan por el sentido, el fin o el resultado de la vida", ha precisado.

Al constatar este aspecto, el Pontífice ha indicado que se debería pensar que los seres humanos son "criaturas paradójicas, infelices". "Nos descubrimos conscientes y, al mismo tiempo, impotentes. Probablemente de ahí provienen las frecuentes represiones, las huidas existenciales ante la cuestión de la muerte", ha apuntado.

En este sentido, el Papa ha citado a San Alfonso María de Ligorio quien, en su escrito titulado 'Preparación para la muerte', reflexiona sobre el valor pedagógico de esta, destacando que es una gran maestra de vida.

"Saber que existe y, sobre todo, meditar sobre ella nos enseña a elegir qué hacer realmente con nuestra existencia. Rezar, para comprender lo que es bueno con vistas al reino de los cielos, y dejar ir lo superfluo que, en cambio, nos ata a las cosas efímeras, es el secreto para vivir de forma auténtica, con la conciencia de que el paso por la tierra nos prepara para la eternidad", ha subrayado.

Así, León XIV ha insistido en que la muerte no es lo opuesto a la vida. "El acontecimiento de la resurrección de Cristo revela que 'la muerte no se opone a la vida, sino que, como transición a la vida eterna, es parte esencial de ella'", ha enfatizado.