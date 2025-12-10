El Papa sobre la Mezquita Azul: "Prefiero rezar en una iglesia católica en presencia del Santísimo Sacramento"

El Papa León XIV - Francesco Fotia/AGF via ZUMA Pre / DPA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha aclarado el momento que vivió en su visita a la Mezquita Azul, en su reciente viaje a Turquía, y el momento de silencio, recogimiento y escucha que protagonizó. "Prefiero rezar en una iglesia católica en presencia del Santísimo Sacramento", ha afirmado este martes por la noche preguntado sobre la razón por la que no oró de forma visible como habían hecho sus predecesores.

"¿Quién ha dicho que no he rezado? Es decir, han dicho que no he rezado, pero yo ya di una respuesta en el avión, mencioné un libro ('La práctica de la presencia de Dios, del hermano Lorenzo'), puede que esté rezando incluso en este momento. Prefiero rezar en una iglesia católica en presencia del Santísimo Sacramento", subrayó el Pontífice a su salida de la Villa Barberini, según informa Vatican News. Para León XIV es "curioso" lo que se ha comentado sobre ese momento en la mezquita.

Durante el vuelo de regreso de su viaje a Turquía y Líbano, primero apostólico de su Pontificado, el Papa recomendó el libro 'La práctica de la presencia de Dios', un libro "muy sencillo" del hermano Lorenzo que, según explicó, describe un tipo de oración y espiritualidad en la que "uno simplemente entraga su vida al Señor y permite que el señor lo guíe".

"Si quieren saber algo sobre mí, sobre lo que ha sido mi espiritualidad durante muchos años, en medio de grandes desafíos, viviendo en Perú durante los años del terrorismo, siendo llamado al servicio en lugares en los que nunca pensé que sería llamado a servir. Confío en Dios y este mensaje es algo que comparto con todas las personas", dijo durante su viaje de regreso a Roma.