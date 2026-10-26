El Papa León XIV alerta de la tendencia de la sociedad actual a "fragmentar a la humanidad"

El Papa León XIV. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha alertado de la tendencia de la sociedad actual a "fragmentar a la humanidad" y ha exhortado a respetar la dignidad de todos, especialmente de los más pobres y vulnerables. Así lo ha pedido este lunes durante una audiencia con las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antide Thouret.

"En una sociedad como la nuestra, que tiende a fragmentar a la humanidad, dividiendo a las personas no solo entre sí, sino también, y más gravemente, dentro de sí mismas, esta dimensión de la caridad es fundamental para restaurar, promover y respetar verdaderamente la dignidad de todos, especialmente de los más pobres y vulnerables", ha subrayado el Pontífice.

Tras bendecir a la recién elegida Superiora General de la congregación y a su consejo, el Papa ha elogiado el proceso comunitario del Capítulo General como una experiencia de escucha y discernimiento espiritual y ha destacado el tema elegido por la congregación 'Raíces en Cristo, misión en el mundo'.

También ha recordado el "carismático" legado de la fundadora de la orden, quien "comprendió muy bien la importancia de esta entrega conjunta en la Iglesia, demostrando, a lo largo de su vida, un gran amor y respeto por el Sucesor de Pedro, incluso a costa de afrontar dolorosos malentendidos y sacrificios por el bien y la unidad del pueblo que le fue confiado".