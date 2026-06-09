León XIV defiende ante voluntarios la "levadura de la gratuidad" frente a "la lógica del interés y lucro"

El Papa León XVI bendice un bebe durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El papa León XIV ha celebrado este martes su último acto en Madrid antes de partir a Barcelona, un encuentro con voluntarios en Ifema en el que ha tenido palabras de gratitud para ellos, en un discurso en el defendido la "levadura de la gratuidad" frente a "la lógica del interés y el lucro".

Así, el Pontífice ha reflexionado sobre el hecho de que "los cristianos están llamados a llevar al mundo la levadura de la gratuidad", que hace "crecer la caridad humana, ética y espiritual de una sociedad".

"En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término 'crecimiento' se reduce a la dimensión económico financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral. Es la lógica del Evangelio que dice: 'Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, qué mérito tenéis?'", se ha preguntado.

"GRACIAS DE TODO CORAZÓN"

Entre continuos 'vivas' y aplausos, el Papa ha pronunciado su último discurso en la capital: "Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico. Pero me alegra mucho que sea con vosotros, voluntarios y voluntarias de Madrid y de tantas partes de España. Cada uno de vosotros que no han podido estar aquí esta mañana, merecéis un 'gracias' muy especial, porque habéis ofrecido vuestra presencia, vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa. Gracias de todo corazón. ¡Gracias!".

León XIV ha reconocido que, ha sabido que desde el principio, su respuesta a la convocatoria ha sido "entusiasta". "En pocos días, habéis superado las cifras solicitadas y así las necesidades de la Iglesia han quedado ampliamente cubiertas. Os habéis tomado días libres en el trabajo, algunos de vosotros os habéis dedicado a tiempo completo, durante meses, pero cada uno ha dado lo que ha podido, entregando corazón, manos, ideas, talentos, sonrisas. ¡Que Dios os recompense como sólo Él sabe hacerlo!".

En el acto, en el que previamente ha recorrido durante unos diez minutos el pabellón en un coche de golf adaptado como papamóvil para saludar a todos los voluntarios--, el Pontífice ha destacado "vuestra experiencia de estos días, como la de tantos hermanos y hermanas voluntarios en circunstancias similares" --en alusión al Jubileo del año pasado--. "Es un signo del Reino que viene y lo es por un aspecto esencial la gratuidad", ha reiterado.

Así, ha recordado que "Jesucristo vino a traer al mundo la levadura del Reino de los Cielos; la mezcló con la masa de nuestra humanidad enferma para sanarla desde dentro, con el agua y la sangre de su sacrificio y el fuego de su Espíritu Santo. Y tras su muerte y resurrección, envió a sus discípulos, con la fuerzas del mismo Espíritu, para que fueran en el mundo signos e instrumentos de su Reino de amor, justicia y paz".

REITERA EN MÚLTIPLES OCASIONES GRACIAS A LOS VOLUNTARIOS

"Esto se realiza mediante la predicación pero también, y diría más aún, a través de un estilo de vida, una forma de pensar y comportarse que es la del Evangelio. Pues bien, un rasgo esencial de ese estilo es la gratiudad que habéis testimoniado estos días aquí en Madrid. ¡Gracias!", ha añadido.

"Quizás las estadísticas no lo regsitren pero sabemos que, en estos días, también gracias a vosotros, esta ciudad ha crecido, está más cerca del Reino de Dios. ¿Mérito vuestro? ¡No! ¡Todo es gracia suya!. Este es el secreto: el amor de Dios que mueve el sol y los astros, y mueve los corazones de quienes han encontrado al 'señor Jesús que dijo: Hay más dicha en dar que en recibir'", ha asegurado el Pontífice ante cerca de 12.000 voluntarios.

Por todo ello, ha pedido a los presentes seguir "por ese camino". Con humildad y mansedumbre, sin nunguna presunción, pero firmes en la fe y generosos en el servicio. Que la Virgen María os conceda ser levadura del Reino siempre y en todas partes. ¡Gracias! ¡Nos vemos en Roma!", ha concluido.

Antes de abandonar el escenario, ha recibido un cáliz de manos del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Entonces, ha tomado el cáliz entre sus manos y pronunciado unas palabras: "Y quiero dejar también como don para toda la familia, aquí en Madrid, la comunión de la Iglesia con este cáliz. Que no nos olvidemos jamás de lo que celebramos en el Memorial de Cristo que nos ha salvado. Muchas gracias a todos". Para finalizar, el Papa ha bendicido a todos los presentes antes de entonar un nuevo: "¡Muchas gracias a todos!".

Antes de su llegada, aclamada entre vítores y aplausos, los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas han ofrecido una actuación musical --López con los temas, 'El mejor momento' y 'El niño del espacio' y Soraya con 'Qué bonito'-- para amenizar la espera, mientras el público cantaba: "·Esta es la juventud del Papa".

Durante el acto, se ha ofrecido testimonios de asistentes a los actos de Madrid, dando las gracias a los voluntarios, denominado como "el ejército silencioso", así como de algunos voluntarios. El acto ha contado con la participación de unos 12.000 del total de 17.000 voluntarios de entre 20 y 65 años que han colaborado en la visita del Papa a Madrid.