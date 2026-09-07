El Papa León XIV invita a "imaginar la paz" en tiempos de "destrucción e incertidumbre"

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado este lunes a "imaginar la paz" en tiempos de "destrucción e incertidumbre", durante la misa que ha presidido en la Basílica Santuario de la Virgen del Buen Consejo, en Genazzano.

"Queridos hermanos, queremos imaginar la paz, ampliar los límites de la comprensión y plasmarla en nuestras almas para reconocer que ya existe, para acogerla y servirla. Es el don de Dios, el aliento del resucitado, la obra del Espíritu Santo. Dejemos que la paz crezca en nosotros, que germine en el mundo y que la Madre del Buen Consejo nos acompañe en esta misión", ha pedido el Pontífice.

El Papa ha regresado este lunes a Genazzano, pueblo medieval situado a unos 40 kilómetros de Roma, después de la visita privada que realizó el 10 de mayo de 2025, dos días después de su elección como Pontífice.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', en el marco de su visita también ha tenido lugar la inauguración del cuadro realizado por Marco Innocenzi, quien fue restaurador del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos. La obra representa al Papa León XIV de perfil, arrodillado ante un reclinatorio y con la mirada dirigida hacia el icono de la Virgen.

El cuadro se encuentra en la capilla donde están representados los Pontífices que en el pasado visitaron Genazzano, comenzando por Urbano VIII, quien en 1630 encomendó a la Virgen a Italia, afectada por la peste; el retrato del beato Pío IX, peregrino en Genazzano el 15 de agosto de 1864 y profundamente devoto de la Madre del Buen Consejo; el de Juan XXIII, realizado después de su visita del 25 de agosto de 1959; y el de san Juan Pablo II, en oración ante la sagrada imagen durante su peregrinación del 22 de abril de 1993, en vísperas de su viaje apostólico a Albania.