El Papa León XIV pide a los Estados "pasos concretos" hacia "la prohibición de las armas letales autónomas"

El Papa León XIV. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha instado a los Estados que se reunirán en Ginebra en noviembre a dar "pasos concretos" hacia "la prohibición de las armas letales autónomas". Así lo ha indicado este viernes durante la audiencia a los participantes en el Encuentro 'El futuro de la IA: un diálogo entre el Vaticano y la comunidad científica sobre los avances y las aplicaciones de las tecnologías inteligentes'.

"Las decisiones relativas a la vida humana, la libertad y el uso de la fuerza deben permanecer siempre sujetas a un control humano eficaz, informado y responsable. Por esta razón, la inteligencia artificial debe ser desarmada y aliento a los Estados que se reunirán en Ginebra en noviembre a dar pasos concretos hacia la prohibición de las armas letales autónomas", ha subrayado.

El Pontífice ha señalado que la pregunta no es simplemente: "¿Qué puede hacer la IA?" sino que debe ser: "¿A qué propósito debe servir?".

En este sentido, ha advertido de que quienes consideran su desarrollo "únicamente como una carrera que hay que ganar" corren "el riesgo de concentrarse solo en la línea de meta, olvidando a cuantos quedan atrás".

Así, ha defendido que "un sistema fiable que esté al servicio de la persona humana es más valioso que un sistema extraordinariamente potente, pero cuyas consecuencias no pueden preverse ni controlarse adecuadamente".