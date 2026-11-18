El Papa León XIV en la audiencia general. - Stefano Costantino/SOPA Images v / DPA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido "llamar al mal por su nombre", en referencia a los abusos, y ha apostado por combatirlos con "prevención", con "escucha" y "reconstrucción".

Así lo ha reclamado este miércoles al término de su audiencia general, recordando la celebración en Italia de la Jornada nacional de oración por las víctimas y los supervivientes de los abusos, promovida por el Servicio nacional por la tutela de los menores y adultos vulnerables de la Conferencia Episcopal Italiana.

El Pontífice ha precisado que el tema elegido para esta jornada, 'Escucha que sana, comunidad que reconstruye', recuerda que "para la comunidad cristiana la prevención y la lucha contra los abusos es una forma de vivir la conversión evangélica".

En este sentido, ha remarcado que hay que empezar "por la escucha de quien ha sido herido, llamando al mal por su nombre y emprendiendo caminos de verdad, justicia y reconstrucción".

Por otro lado, a pocos días del Día Mundial de la Pesca, que se celebra el sábado 21 de noviembre, el Papa ha recordado a los pescadores expuestos a la guerra, a la piratería y al cautiverio, así como a aquellos a quienes el mar ha arrebatado a sus seres queridos.

"Recuerdo también a los pescadores migrantes, a los explotados y a las comunidades costeras puestas a prueba por el cambio climático y por un mar cada vez más empobrecido", ha indicado.

Además, en el saludo a los peregrinos en polaco, León XIV ha destacado el ejemplo de la beata Karolina Kózkówna, una joven campesina polaca que murió a los 16 años, el 18 de noviembre de 1914, asesinada por un soldado ruso por haberse opuesto a su intento de agresión.

"Hoy se celebra en Polonia la memoria de la beata Karolina Kózkówna, joven mártir que sacrificó su vida en defensa de la castidad. Que su fidelidad a Dios y su testimonio de la gran dignidad de la persona humana sean un ejemplo, sobre todo para los jóvenes, en la búsqueda de la verdad y del sentido de la vida, y en el redescubrimiento de su propia dignidad en Cristo".

También ha dirigido un recuerdo a su viaje a Sudamérica, destacando "el mensaje de salvación" en Uruguay; el "caluroso entusiasmo" en Arentina, patria del Papa Francisco, y el "abrazo lleno de afecto" en Perú, donde fue misionero y obispo. "Pude visitar diferentes zonas del país, invitando a todos a abrir el corazón al amor de Cristo, para construir juntos una sociedad más justa y fraterna", ha señalado.