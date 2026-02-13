El Papa León XIV propone en Cuaresma ayunar también de las "palabras que hieren" a los demás

El Papa saluda a un grupo de fieles. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha propuesto "desarmar el lenguaje" y practicar el "ayuno" de las "palabras que hieren" a los demás durante la Cuaresma, el tiempo litúrgico que precede y dispone a la celebración de la Pascua. La Cuaresma dará comienzo el próximo miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza.

"Me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias", subraya el Pontífice en su mensaje para la Cuaresma 2026.

Así, ha invitado a esforzarse por "aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas". "Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz", ha destacado.

A su vez, ha subrayado la importancia de la abstinencia de alimento, "un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión". "Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los 'apetitos', para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo", ha insistido.

También ha pedido que las comunidades se conviertan "en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación".

Asimismo, ha llamado la atención sobre la importancia de "dar espacio a la Palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro".