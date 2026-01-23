El Papa León XIV recibe en el Vaticano a los grandes duques de Luxemburgo y a sus hijos

El Papa recibe a los grandes duques de Luxemburgo. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este viernes al Gran Duque Guillermo y a la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo, junto a sus dos hijos, el príncipe Carlos y el príncipe Francisco, en una audiencia privada en el Vaticano.

El Gran Duque también se ha reunido con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Richard Gallagher, según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano.

Según el comunicado del Vaticano, durante las "cordiales conversaciones" en la Secretaría de Estado destacaron las "buenas relaciones bilaterales y la positiva relación entre el Estado y la Iglesia", y abordaron temas como "la cohesión social, la educación de los jóvenes y la preservación de la dignidad y la vida humanas".

Además, se produjo un intercambio de opiniones sobre temas internacionales de actualidad, con especial atención al contexto europeo, según añade.

Guillermo sucedió a su padre Enrique como monarca y jefe de Estado del Gran Ducado en octubre de 2025. En ese momento, León XIV felicitó al nuevo gobernante. "Que Su Alteza Real, a su vez, contribuya a fomentar una vida basada en el respeto a los valores cristianos que han forjado la identidad de Luxemburgo y apoye así la búsqueda incansable del bien común", escribió el Papa entonces.