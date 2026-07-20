El Papa León XIV reza por la paz en la Abadía de Montecassino

El Papa en Castel Gandolfo. - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha visitado este lunes la Abadía de Montecassino, , en la región italiana del Lacio, y a su comunidad monástica, y ha rezado por la paz ante la tumba de San Benito.

Según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa "se detuvo a rezar ante la tumba de San Benito, confiándole su ruego por la paz en aquellas regiones del mundo marcadas por el derramamiento de sangre y el conflicto".

A continuación, ha almorzado con la comunidad religiosa y, posteriormente, ha regresado a Castel Gandolfo, donde pasa actualmente sus vacaciones de verano hasta el 27 de julio.

La abadía de Montecassino se encuentra a unas dos horas en coche de Roma y fue el primer monasterio de la orden benedictina, fundado por el propio santo en el año 529.