El Papa León XIV viajará a Lampedusa el 4 de julio en el marco de una gira por ciudades italianas

Archivo - El Papa León XIV. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV viajará el próximo 4 de julio a Lampedusa, la isla situada frente a la costa de Sicilia que ha sido escenario de numerosos naufragios, como el que tuvo lugar en agosto de 2025, en el que al menos 26 personas perdieron la vida; el de agosto de 2023, en el que fallecieron 41 personas o el de 2013, con 80 muertos.

La visita se enmarca en una gira que el Pontífice realizará por distintas ciudades italianas y que comenzará el 8 de mayo, cuando se cumple un año de su elección como Papa, según ha informado este jueves la Prefectura de la Casa Pontificia.

Lampedusa fue el primer destino del Papa Francisco poco después de su elección en 2013 y su grito de "vergüenza" por la muerte de migrantes en el mar dio la vuelta al mundo.

Además de a la isla italiana, León XIV visitará Pompeya, Nápoles, Asís, Rímini, Pavía y Acerra, una población golpeada por la mafia que, durante décadas, vertió o quemó ilegalmente residuos tóxicos en los campos, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'. El Papa Francisco ya tenía previsto visitar Acerra en 2020 por invitación del obispo Antonio Di Donna, pero este plan no se pudo realizar debido a la pandemia.