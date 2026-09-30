El Papa León XIV, tras su viaje: "En la Iglesia de Francia hay una señal de renacimiento"

El Papa León XIV en su viaje a Francia. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha asegurado que hay una señal de "renacimiento" en la Iglesia de Francia ante el "creciente" número de jóvenes que piden ser bautizados. Así lo ha puesto de relieve este miércoles durante la Audiencia General, en la que ha recordado su viaje de cuatro días a Francia.

"En la Iglesia en Francia hay una señal de renacimiento que perdura desde algunos años, es decir, el notable y creciente número de jóvenes y adultos que piden el Bautismo", ha destacado León XIV en la Plaza de San Pedro.

Tras asegurar que su viaje a Francia ha sido "un gran don", el Pontífice ha subrayado que el gran "símbolo" de su visita ha sido la Catedral de Notre-Dame de París, que "ahora está reconstruida y luce más esplendorosa que nunca".

"Precisamente Notre-Dame, con el drama que ha vivido, puede iluminar simbólicamente todo este Viaje apostólico, ofreciendo una clave de lectura que resumiría en una palabra: renacimiento", ha resumido.

El Papa ha señalado que su restauración es una prueba de que es posible la "colaboración entre Iglesia, Estado, instituciones públicas y sociedad civil", y ha agregado que "la sinergia en pro del bien común debería ser el estilo normal de las instituciones, de las fuerzas políticas y sociales".

"Es el mensaje que he querido transmitir a las autoridades francesas, así como a los miembros de la UNESCO", ha remarcado, indicando que "el criterio fundamental sobre el que basar esa colaboración" es "la dignidad de la persona humana".

También ha recordado la Vigilia con los jóvenes que tuvo lugar en el Estadio de Francia, en París. "A ellos les dije con alegría: '¡Ustedes son los santos de Francia!'. Esa Vigilia fue un gran signo de esperanza", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve que se encontró con algunas personas víctimas de abusos y les pidió que le "ayudaran a expresar también a otras víctimas" su "voluntad y la de toda la Iglesia de escuchar y caminar con ellos mientras buscan la sanación, reconociendo el dolor causado en sus vidas y trabajando por la prevención de los abusos".