El Papa León XIV, "vivamente apenado" por el "trágico" accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha mostrado "vivamente apenado" al conocer la "dolorosa" noticia del "trágico" accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), que ha provocado la muerte de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos.

En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y remitido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, el Pontífice envía su "sentido pésame" a los familiares de los fallecidos y sus "expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

Robert Prevost ofrece "sufragios por el eterno descanso de los difuntos". Además, anima a los miembros de los equipos de rescate a "perseverar en los trabajos de socorro y asistencia" y les imparte a todos "de corazón" su bendición apostólica, "como signo de esperanza en el señor resucitado".