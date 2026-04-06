El Papa León XVI reza por los "pueblos atormentados por la guerra" y los "niños privados de educación"

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha rezado por los "pueblos atormentados por la guerra", los "cristianos perseguidos" y "los niños privados de educación", durante la oración del Regina Coeli pronunciada este Lunes de la Octava de Pascua, desde la ventana del Palacio Apostólico, ante unos 8.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

"Pienso en los pueblos atormentados por la guerra, en los cristianos perseguidos por su fe, en los niños privados de educación. Proclamar la Pascua de Cristo con palabras y obras significa dar nueva voz a la esperanza, que de otro modo quedaría sofocada en manos de la violencia", ha subrayado el Pontífice durante el rezo.

Además, ha advertido de las "noticias falsas", las "mentiras, insinuaciones y acusaciones infundadas" y ha añadido que "ante tales obstáculos, la verdad no permanece oculta".

"Como Jesús les dijo a las mujeres que acudieron al sepulcro, hoy nos dice: ¡No teman! Vayan y proclamen'. Él mismo se convierte así en la buena noticia que debemos proclamar al mundo: la Pascua del Señor es nuestra Pascua, la Pascua de la humanidad, porque este hombre, que murió por nosotros, es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros", ha indicado.

En este sentido, ha defendido la importancia de que "este Evangelio llegue a todos aquellos oprimidos por el mal, que corrompe la historia y confunde las conciencias" porque, según ha afirmado, "la Buena Nueva ilumina toda sombra, en todas las épocas".

Además, el Pontífice ha recordado "con especial afecto" al Papa Francisco, fallecido el Lunes de Pascua del año pasado. "Al recordar su gran testimonio de fe y amor, oremos juntos a la Virgen María, Sede de la Sabiduría, para que nos convirtamos en heraldos cada vez más radiantes de la verdad", ha destacado.