El Papa llama a los líderes de las naciones a "renunciar a las armas" y elegir el camino de la diplomacia

El Papa León XIV, - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a los líderes de las naciones a "abandonar proyectos de muerte" y "detener la carrera armamentista". Así, el Papa eleva su "súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia".

Lo ha pedido en el vídeo de las intenciones de oración para el mes de marzo, titulado 'Por el desarme y la paz', en el marco del proyecto 'Reza con el Papa'.

"Señor, ilumina a los líderes de las naciones, para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista, y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad", subraya en el mensaje.

En este sentido, ha pedido que Dios desarme los corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para poder ser instrumentos de reconciliación. "Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos", ha subrayado.