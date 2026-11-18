El Papa León XIV. - IPA / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha clamado contra la guerra y a favor de la paz durante una misa con motivo de los 400 años de la consagración de la Basílica de San Pedro.

"La guerra no prevalecerá mientras proclamemos la paz; la miseria no prevalecerá mientras demos testimonio de amor; el error no prevalecerá mientras enseñemos la verdad; la desesperación no prevalecerá mientras proclamemos la salvación a todos en el nombre de Jesús", ha proclamado el Pontífice bajo la cúpula de Miguel Ángel.

La basílica constantiniana fue construida sobre la tumba de San Pedro y ya había sido consagrada el 18 de noviembre del año 326 d.C. Urbano VIII Barbarini eligió esta fecha en 1626 para dedicar la nueva Basílica de San Pedro después de aproximadamente 120 años de construcción.

León XIV ha explicado que "toda esta estructura, con todos sus elementos, sirve a una sola realidad: la fe" y ha remarcado que la "majestuosa casa de Dios" evoca emociones, sobre todo asombro.

"¡La casa en la que nos encontramos es una obra verdaderamente eclesiástica! La historia arquitectónica de la Basílica de San Pedro refleja la historia de la fe que aquí se celebra, es decir, la historia de la Iglesia como organismo vivo, como Cuerpo de Cristo", ha destacado.