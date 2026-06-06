Misa en Cibeles y encuentro con la cultura y el deporte, actos centrales de la segunda jornada del Papa en Madrid

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con es - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España que, tras su estancia en Madrid --del 6 al 9 de junio--le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. La Misa en la Plaza de Cibeles y el encuentro con representantes de la cultura o el deporte conforman parte de los actos previstos para este domingo.

La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros.

Tanto la Plaza de Cibeles como los alrededores están preparados para acoger hasta cerca de un millón de personas para este acto, que cuenta con cerca de 380.000 personas inscritas, según han dado a conocer este sábado los organizadores, que precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor.

En cuanto al escenario, el altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado sobre el centro del altar. Habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

Los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas. Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano. Los organizadores avanzaron que habrá una gran escalinata por la que el Papa bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi.

Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad.

Este encuentro, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, ha sido concebido como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", como ha indicado la Archidiócesis de Madrid.

Entre otros artistas, el evento contará con la intervención del actor, director y productor malagueño Antonio Banderas, que hará una reflexión sobre la unión entre la fe y la cultura, y con la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras.

Desde el ámbito educativo y científico, participará el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ofrecerá una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.

A continuación, Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CC.OO.; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, participarán en el acto y mostrarán que, "más allá de las diferencias legítimas", existe una "voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta".

Por otro lado, el mundo del deporte estará representado por la exjugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales, que compartirán una reflexión sobre "la resiliencia, la superación y el valor del deporte como espacio de inclusión y esperanza".

"Marín, campeona olímpica y varias veces campeona del mundo de bádminton, es un referente de esfuerzo y capacidad de superación. Perales, una de las deportistas paralímpicas más laureadas de la historia, simboliza la perseverancia, la inclusión y una voz inspiradora dentro y fuera del deporte. Ambas ofrecerán un discurso en la línea de la carta que el Papa León XIV dirigió al ámbito deportivo", ha explicado la Archidiócesis.

El broche de oro correrá a cargo de la cantante y compositora Rozalén, que recordará "algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza". La artista ha recibido múltiples galardones destacados por su trayectoria musical y su labor social, entre ellos, el Premio Nacional de Músicas Actuales (2021).

La agenda papal concluirá a las 19.30 horas, cuando el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

RECORRIDOS EN PAPAMÓVIL

Este domingo, el Pontífice también realizará un doblete en papamóvil por las calles de Madrid, al igual que este sábado. El primero de ellos será de cara al arranque de los actos organizados este día por lo que el papamóvil partirá sobre las 09.30 horas desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, para llegar a la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical. Así, desde Serrano se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles.

Otras oportunidad para saludar al Papa llegará con el trayecto en papamóvil que realizará durante la tarde desde la Nunciatura hasta el Movistar Arena para asistir al evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', donde ofrecerá un discurso a representantes culturales.

En este caso, partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.