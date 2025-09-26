El Papa nombra a Filippo Iannone nuevo prefecto del dicasterio para los obispos, cargo que ocupó Prevost hasta mayo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado a Filippo Iannone como Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina (CAL), el órgano que se encarga de la selección y nombramiento de los obispos, según ha informado este viernes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El puesto quedó vacante hace casi cinco meses, el pasado 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost, que ocupaba este cargo, fue elegido como el 267 Papa de la historia.

Iannone, que era hasta ahora prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, tomará posesión del nuevo cargo el próximo 15 de octubre de 2025.

También el Sumo Pontífice ha confirmado por otros cinco años como secretario del Dicasterio para los Obispos a Ilson de Jesús Montanari; y a Ivan Kovac, como subsecretario del mismo Dicasterio.