El Papa nombra al nuevo arzobispo de París tras aceptar la dimisión del anterior por la relación "ambigua" con una mujer

ROMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha designado a Monseñor Laurent Ulrich, que hasta ahora era el obispo titular de la diócesis de Lille, nuevo arzobispo de París tras aceptar el pasado 2 de diciembre la dimisión del obispo Michel Aupetit, quien puso su cargo a disposición del pontífice después de que él mismo reconociera que mantuvo una relación "ambigua" con una mujer en 2012.

Tal y como ha informado la oficina de prensa del Vaticano, Ulrich tomará posesión del nuevo cargo como arzobispo de París el próximo 23 de mayo. Tras aceptar la renuncia de Monseñor Aupetit, el Papa colocó a Monseñor Georges Pontier como Administrador Apostólico de la sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis del arzobispado de París.

Monseñor Aupetit había puesto su cargo a disposición del pontífice después de que reconociese abiertamente que tuvo un comportamiento "ambiguo" con una mujer, si bien negó de forma categórica que hubiera tenido con ella relaciones sexuales. "Lo rechazo completamente", señaló Aupetit después de que el semanario francés 'Le Point' publicase una información periodística sobre su vida privada.

En concreto, el diario publicaba un correo electrónico de 2012 del ex secretario personal de Aupetit, cuando era vicario general de París, en el que se citaba textualmente un romance "consentido" con una mujer "adulta", de la que nadie se ha aventurado a dar su nombre hasta el momento.

No obstante, el Papa aseguró sobre este caso que "los pecados de la carne no son los más graves". Ante los periodistas que le acompañaron en el avión en su viaje a Chipre y Grecia, reveló que Monseñor Aupetit había practicado "pequeños masajes y caricias" a su secretaria. "¿Qué ha hecho Aupetit tan grave para darme la renuncia? Si no conocemos la acusación no podemos condenar. Hagan la investigación. Si saben qué hizo, díganlo", planteó el pontífice a los periodistas.

"Esto es pecado. Pero no de los más graves. Los pecados de la carne no son los más graves", dijo entonces Francisco.