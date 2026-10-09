El Papa nombra a la religiosa Mary Teresa Barron presidenta de las Obras Misionales Pontificias

Mary Teresa Barron, secretaria adjunta del Dicasterio para la Evangelización y presidenta de las Obras Misionales Pontificias. - OMP

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado a la hermana Mary Teresa Barron, secretaria adjunta del Dicasterio para la Evangelización y presidenta de las Obras Misionales Pontificias. Actualmente, es Superiora General de su congregación, las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles, y asumirá esta nueva responsabilidad el próximo 4 de enero, según ha informado OMP España.

La hermana Barron nació en Donegal (Irlanda), el 7 de noviembre de 1968. Está titulada en Administración de Salud Pública, en el Instituto de Administración Pública de Dublín, y en Desarrollo Internacional, por el Instituto Kimmage de Dublín.

Tras sus primeros votos religiosos en 1995, partió a la misión en Tanzania, a zonas rurales del centro del país, a comunidades como Mwamapalala y Bugisi, donde se dedicó al acompañamiento diario a familias en condiciones de extrema pobreza y a la organización de programas educativos para la infancia y juventud rural.

Su segundo destino misionero fue Nigeria, donde su congregación tiene una fuerte presencia. Una de sus tareas fue la lucha contra el VIH y el Sida, coordinando programas de salud pública enfocados en la prevención de la enfermedad, así como en la acogida, el cuidado médico y psicológico y el acompañamiento de personas contagiadas y familias estigmatizadas por el virus.

Según destaca OMP, fiel al carisma original del fundador de las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles, llevó adelante talleres y proyectos socioeconómicos diseñados para dotar de autonomía económica y social a las mujeres nigerianas; todo ello, mientras colaboraba activamente en la pastoral juvenil y en redes locales intercongregacionales que servían de puente en comunidades afectadas por contextos de violencia o inestabilidad social.

Desde 2018 es Superiora General de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de los Apóstoles. Entre 2022 y 2025, fue presidenta del Servicio de Documentación y Estudio sobre la Misión Global (SEDOS) y, de 2023 a 2025, presidió la Unión Internacional de Superioras Generales en Roma.

En declaraciones a medios irlandeses, la hermana Barron ha asegurado que, "como la primera mujer a quien se le confía esta responsabilidad", recibe "este honor" con "humildad". "Lo veo como un reconocimiento a las innumerables mujeres, religiosas y laicas, que han dedicado sus vidas a proclamar el Evangelio y a servir al pueblo de Dios en todos los rincones del mundo", ha destacado.

Según ha recordado, este año, su propia congregación celebra 150 años de servicio misionero, especialmente en África. "Miles de religiosas me precedieron, allanando el camino para nuestro compromiso misionero de generación en generación. Las honro a todas al aceptar este cargo", ha añadido.

También ha dado las gracias al Pontífice por su confianza y por el hecho de que haya reconocido el valor de la experiencia misionera para este cargo. "Los misioneros viven cerca de las realidades, las esperanzas y los desafíos de las iglesias locales, y espero aportar esa perspectiva al servicio de las Obras Misionales Pontificias", ha aseverado.

Asimismo, ha puesto de relieve el papel de "los misioneros irlandeses" que "dejaron sus hogares y familias para servir a comunidades en África, Asia, Latinoamérica, Oceanía y más allá".

"Con su dedicación, sacrificio, fe y valentía, llevaron el Evangelio, fundaron escuelas y hospitales, apoyaron a las comunidades locales y ayudaron a construir iglesias locales vibrantes. Me siento profundamente honrada de representar esa herencia misionera y agradecida por el testimonio de quienes nos precedieron. Su legado continúa inspirándonos hoy mientras buscamos nuevas maneras de vivir y compartir el Evangelio en un mundo en constante cambio", ha afirmado.

Su congregación, las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles, fue fundada por el padre Agustín Planque en Lyon (Francia), en 1876, con la ayuda de la Madre María de Jesús (Jeanne Marie Frances), quien fue la primera superiora general de la congregación. El padre Planque fue cofundador y primer Superior General de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA).

La vocación sacerdotal y misionera del padre Planque se despertó y cultivó leyendo las cartas y crónicas publicadas en los 'Anales de la Propagación de la Fe', la revista misionera de lo que hoy es el Domund.

Según ha explicado OMP, cuando asumió la dirección de la Sociedad de Misiones Africanas y vio la urgente necesidad de contar con mujeres consagradas para educar y atender a las mujeres y niños en África, no dudó en utilizar la publicación para hacer un llamamiento para atraer las primeras vocaciones que darían lugar a las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles.

Al año siguiente de su fundación, en 1877, llegaron las primeras religiosas a Lagos, Nigeria, y en 1878 a lo que es la actual República de Benín. A Egipto llegarían en 1881. En la actualidad, las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles están presentes en diecinueve países sobre todo de África y Oriente Medio.