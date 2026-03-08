El Papa pide el cese del "estruendo de las bombas" y apela al diálogo para escuchar "la voz de los pueblos"

March 4, 2026. Vatican City - POPE LEO XIV during his wednesday General Audience in St. Peter's Square at the Vatican. ÂEvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 1080061442, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Evandro Inett - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido este domingo el cese del "estruendo de las bombas", el silencio de las armas y que se abra un espacio de diálogo en el que se escuche "la voz de los pueblos".

Así lo ha pedido durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que también ha recordado la celebración del Día Internacional de la Mujer.

"Siguen llegando noticias que causan profunda consternación. A los episodios de violencia y devastación, y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda. Elevamos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, que las armas calles y se abra un espacio para el diálogo", ha señalado el Pontífice.

En particular, el Papa ha mencionado la "violencia y la devastación" y el "clima generalizado de odio y miedo" en Irán y en toda la región, y ha subrayado su temor de que el conflicto pueda hacer que países vecinos, como el "amado Líbano", vuelvan a "hundirse en la inestabilidad".

En su oración también se ha encomendado a la Virgen María, a quien ha pedido que interceda "por quienes sufren a causa de la guerra" y "guiara los corazones por caminos de reconciliación y de esperanza".

Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una efeméride que el Papa ha recordado para animar a los fieles a reconocer "la igual dignidad de hombres y mujeres". En este sentido, ha denunciado que muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sometidas a diversas formas de violencia, y ha comentado que "a ellas, de manera especial, va mi solidaridad y mis oraciones".