El Papa rechaza los cursos prematrimoniales que consisten solo en "tres o cuatro conferencias en la parroquia"

Publicado 24/10/2018 15:20:11 CET

ROMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha propuesto un "catecumenado" para las parejas que quieran casarse por la Iglesia católica y ha advertido de que la preparación al matrimonio no puede consistir en "tres o cuatro conferencias en la parroquia" porque esa es "una preparación falsa".

Así lo ha indicado el Pontífice en su audiencia general de este miércoles 24 de octubre en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante casi 20.000 fieles y peregrinos llegados de los cinco continentes.

"Antes de recibir el Sacramento del Matrimonio se necesita una preparación esmerada, diría un 'catecumenado', porque se juega toda la vida en el amor, y con el amor no se juega. No se puede definir la preparación al matrimonio con tres o cuatro conferencias dadas en la parroquia. No, ésta no es una preparación: ésta es una falsa preparación", ha avisado.

En este sentido, ha indicado que "la responsabilidad de quien hace esto cae sobre él: sobre el párroco, sobre el obispo que permite estas cosas". En su lugar, ha subrayado que la preparación debe ser "madura" y que "se necesita tiempo".

El Papa ha dedicado la catequesis al sexto mandamiento --'No cometerás adulterio'-- que supone, según ha precisado, "una llamada a la fidelidad, puesto que no existe una relación humana auténtica sin la lealtad y la fidelidad".

"El amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas. El ser humano necesita ser amado sin condiciones, y cuando no encuentra este amor el corazón busca llenar ese vacío con sucedáneos, componendas y mediocridades, entregándose a relaciones estériles e inmaduras, con la falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz y de vida", ha advertido.