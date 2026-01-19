El Papa recibe al presidente de la República Checa y destacan la importancia de un "compromiso urgente con la paz"

El Papa y Petr Pavel, en el Vaticano. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la República Checa, Petr Pavel, según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, y han destacado la importancia de un "compromiso urgente con la paz".

Posteriormente, el presidente checo se ha reunido con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Durante las "cordiales conversaciones" en la Secretaría de Estado, han renovado "el reconocimiento por las buenas relaciones bilaterales" y han reafirmado "el deseo de seguir fortaleciéndolas", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según precisa, las conversaciones se han centrado "en temas de interés común y en diversas cuestiones sociopolíticas regionales e internacionales, con especial atención a los conflictos en curso, destacando la importancia de un compromiso urgente con la paz y la recuperación de los principios y valores que fundamentan la convivencia internacional".