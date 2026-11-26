El Papa León recibie en audiencia en Roma al comité organizador y miembros del Comité de Honor del I Encuentro Internacional de Sacerdotes y Capellanes Taurinos - AIT

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León ha recibido en audiencia en Roma al comité organizador y miembros del Comité de Honor del I Encuentro Internacional de Sacerdotes y Capellanes Taurinos, puesto en marcha organizado en 2024 por la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) y que ha contado con la presencia de la infanta Elena de Borbón. Esta iniciativa reconoce el trabajo de acompañamiento espiritual de los sacerdotes que acompañan espiritualmente a profesionales taurinos, familias y aficionados.

Como explica la AIT, entre los miembros del Comité de Honor asistieron entre otros, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, directivos de Caja Rural de esa provincia, el alcalde de Navas del Rey así como el presidente de la AIT, Willaim Cárdenas, y el Padre Francisco Romero, impulsor de la audiencia junto a sacerdotes, periodistas y personalidades de distintos ámbitos de la sociedad.

En la audiencia, los asistentes obsequiaron al pontífice con una manta zamorana, vino de Toro y dulces elaborados por monjas de clausura de esa ciudad, feligreses de Risco y vecinos de Navas del Rey expresamente preparados para el Papa. Además, le entregaron un capote de brega bordado en seda 'Blanco Vaticano y Oro', una obra que lleva grabada el escudo vaticano en la esclavina, encargo expreso de la Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey al sastre de toreros Fermín.

"Santo Padre: además de un inmenso honor, supone un reconocimiento a la labor de acompañamiento espiritual que los capellanes taurinos ofrecen a la gran familia del toro. Rezo por usted", expresó la infanta Elena en la audiencia, en la que animó a las entidades presentes a dar continuidad al Encuentro de Capellanes cuyo comité de honor preside.

Por su parte, el presidente de la AIT afirmó que "como Asociación internacional de aficionados" se implicaron "en el proyecto de unir a capellanes de todos los países con tradición taurina del mundo", por lo que ha calificado de "honor y una gran alegría" el encuentro con el Santo Padre.

"Los capellanes taurinos llevan años acompañando a toreros, a sus familias y a los aficionados, y esta audiencia reconoce un trabajo discreto, hecho desde la cercanía y la fe. Nos sentimos agradecidos y con renovadas fuerzas para el II Encuentro Internacional", avanzó.

En la misma línea, apellanes taurinos asistentes reconocieron salir "de Roma con más ánimo para seguir sirviendo a una comunidad que, cada tarde, convive con el riesgo y necesita ese apoyo espiritual". "Que el Papa nos reciba es un reconocimiento al acompañamiento espiritual que los capellanes taurinos ofrecen a toda la familia del toro", enfatizaron.

En el mismo sentido se expresaron el alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, junto al director de la Escuela taurina de esa localidad, David Adalid, pidiendo al Papa la bendición para los alumnos y sus familias, así como por todos los vecinos que padecieron y siguen sufriendo las secuelas de los incendios del pasado verano.

Esta audiencia se enmarca en dos jornadas de convivencia en Roma entre capellanes y los miembros de la organización que ponen el broche de oro a un primer Encuentro que congregó en Zamora a un buen número de sacerdotes de distintos puntos de España y países de América, como destaca la AIT.