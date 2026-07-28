El Papa regresa al Vaticano tras su descanso de verano en Castel Gandolfo dedicado a la oración, lectura y deporte

Archivo - El Papa León XIV. - Eloísa Pérez / ACFI / Europa Press / Pool - Europa

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV regresó este lunes por la noche al Vaticano tras un periodo de descanso estival de 23 días en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los Papas, en los que se ha dedicado a la oración, la lectura y el deporte.

El Pontífice salió este lunes en un automóvil a las 20:34 horas y bendijo a varios niños que, junto con sus padres, esperaban para saludarle. Además, recibió un aplauso y se escuchó algún grito de 'viva el Papa', según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El Pontífice había llegado el 5 de julio a la pequeña localidad que domina el lago de Albano, a las afueras de Roma, y durante su estancia se ha dedicado a la oración, a la lectura y a practicar algo de deporte.

Aparte de las tres citas dominicales con los fieles para la oración del Ángelus, el Papa también almorzó en los jardines pontificios de Castel Gandolfo con 200 personas, entre ellas 35 niños, en situación de vulnerabilidad social, el pasado 11 de julio, y asistió a un concierto ofrecido por la diócesis de Albano en el patio del Palacio Apostólico, el 18 de julio.

Además, el pasado 20 de julio realizó una salida para visitar la abadía benedictina de Montecassino y, el 22 de julio, al Santuario de la Santísima Trinidad de Vallepietra y a los monasterios de San Benito y Santa Escolástica de Subiaco.

El Papa regresará puntualmente a Castel Gandolfo este miércoles 29 de julio para participar en el encuentro de oración y fraternidad 'Cántico de Paz', promovido por el Centro de Alta Formación Laudato si' y por la Fundación Andrea Bocelli, en el marco de las celebraciones del octavo centenario del fallecimiento de San Francisco de Asís. El evento tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en los jardines de las Villas Pontificias.