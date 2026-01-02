El Papa reza por las víctimas del incendio en Crans-Montana (Suiza), que deja más de 40 fallecidos

Velas y flores para llorar a las víctimas de un incendio en un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026. - Europa Press/Contacto/Lian Yi

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha enviado un telegrama al obispo de la diócesis de Sion (Suiza), Jean-Marie Lovey, con el que se une al duelo tras el incendio de este 1 de enero en el bar 'Le Constellation' de Crans-Montana, que causó alrededor más de 40 muertos y 110 heridos, según ha informado este viernes 'Vatican News'.

En el texto, escrito en francés y firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el Santo Padre expresa "su compasión y preocupación por los allegados a las víctimas" y ruega al Señor que acoja a los difuntos en su morada de paz y luz, además de apoyar la valentía de quienes sufren en el corazón o en el cuerpo.

"Que la Madre de Dios, en su ternura, traiga el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza", ha señalado León XIV.

Por su parte, 'Vatican News' también ha indicado que la diócesis ya expresó "su conmoción y preocupación" con la tragedia a través de un comunicado el mismo día 1, donde además trasladó "su condolencia y compasión por todas las víctimas, sus seres queridos y sus familias".

En el texto, la Diócesis encomendó a la Santísima Virgen María a todos los afectados y sus familias, esperando que en medio de esta tragedia pudiesen recibir consolación y apoyo. "Lo que debería haber sido una noche de celebración se convirtió en una terrible catástrofe para cientos de personas. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos", señaló.

A su vez, también mostró "su apoyo y gratitud a todos los que participaron de diversas maneras en la ayuda a las víctimas, tanto en el lugar como en los diversos hospitales movilizados, incluyendo personal médico, policía, autoridades civiles y judiciales".