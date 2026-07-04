El Papa rinde homenaje en Lampedusa a los migrantes fallecidos y agradece el recuerdo del legado de Francisco - VATICAN MEDIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha visitado este sábado, 4 de julio, el campo deportivo 'Arena' de Lampedusa, en el sur de Italia, donde ha pasado la mañana en visita pastoral y se ha encontrado con los fieles durante un recorrido en el papamóvil antes de la celebración de la misa y de la última etapa en la isla, símbolo de las rutas migratorias en el Mediterráneo.

León XIV ha expresado su gratitud por la "cálida acogida" en la isla situada frente a la costa de Sicilia, que sigue honrando el paso del Papa Francisco y el legado que dejó a la comunidad y a todos los migrantes.

"El hecho de que hayan decidido bautizar el muelle Favaloro con el nombre del Papa Francisco es una señal del vínculo que mi predecesor estableció con vuestra comunidad y con los hermanos y hermanas migrantes: el Papa estuvo a su lado en este período tan difícil para ustedes. Y hoy estoy aquí para decirles que el Papa sigue acompañándolos, apoyándolos y animándolos", ha señalado.

El Pontífice ha explicado que su visita no tiene como objetivo pronunciar grandes discursos, sino celebrar la Eucaristía y reforzar el sentido de los gestos de ayuda y de compartir.

"No he venido a pronunciar discursos, sino a celebrar la Eucaristía, señal suprema de la presencia de Cristo entre nosotros. El gesto de Jesús al partir el pan para entregarse a sí mismo da sentido y fuerza a nuestros gestos cotidianos de ayuda y compartir. Sí, este es un lugar donde, más que las palabras, hablan los gestos. Pero los gestos, para ser humanos, necesitan un corazón. Por eso nos reunimos aquí: para buscar en Cristo el amor que solo Él puede darnos, para que el mundo de hoy y de mañana sea más humano, más humano para todos", ha afirmado.

EL MENSAJE DEL ALCALDE DE LAMPEDUSA

A su llegada, León XIV fue recibido por el alcalde de Lampedusa, Filippo Mannino, quien ha descrito la visita del Pontífice como un regalo, un gesto fraternal y, al mismo tiempo, una responsabilidad en ese "pequeño pedazo de tierra en medio del mar", que desde hace muchos años alberga "heridas y esperanzas que pertenecen al mundo entero".

Mannino ha subrayado que Lampedusa es también "espera, puerto de llegada, dolor y memoria" y ha recordado que es "el lugar donde tantas personas han buscado salvación, dignidad y un futuro".

"Algunas encontraron una nueva perspectiva, otras nunca llegaron: todas ellas están en nuestros corazones. Nuestra comunidad conoce el valor y el peso de esta historia", ha añadido, en referencia a pescadores, socorristas, fuerzas de seguridad, voluntarios, profesionales y familias enteras, además de las instituciones que han prestado su apoyo.

El alcalde ha destacado que la isla, "a menudo en silencio, ha aprendido a ver el mar no solo como una frontera, sino como una llamada", creyendo "que toda vida humana es sagrada" y reivindicando que Lampedusa sirva de faro en el llamamiento a la paz de "los pueblos heridos que defienden la vida".

"Esta es Lampedusa: una pequeña señal de paz en el corazón del Mediterráneo que se dirige a los hombres de todas partes del mundo. Una isla tan pequeña ha demostrado que incluso lo que parece frágil puede lograr cosas inmensas. Ha acogido, ha socorrido, ha consolado. Ha conocido el miedo, el cansancio, el dolor, la ira, pero nunca ha dejado de tender la mano", ha afirmado.